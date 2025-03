Manchester United predstavil načrte za nov stadion s 100.000 sedeži

Ni skrivnost, da se pri angleškem prvoligašu Manchester Unitedu soočajo s številnimi težavami, tudi finančnimi, zaradi česar so lani odpustili 250 zaposlenih, letos pa jih bodo še do 200. A to je le del finančnega prestrukturiranja kluba, ki ima pod novim vodstvom v načrtu tudi gradnjo novega stadiona.

OGLAS

Za vsem tem stoji angleški milijarder Sir Jim Ratcliffe, ki je lani postal solastnik Manchester Uniteda in hitro začel uvajati spremembe v strukturi kluba. Največja sprememba, ki jo ima 72-letni poslovnež v načrtu, pa je nov stadion, ki naj bi v naslednjem desetletju nadomestil kultni Old Trafford. In Manchester United je sedaj predstavil grafični načrt za "najboljši stadion na svetu," ki bo imel kar 100.000 sedežev. "To je vaša prihodnost. Vaš dom. Vaš United," so ob objavi načrtov na uradnih klubskih družabnih omrežjih objavili pri Unitedu, kjer so zapisali, da ne gre zgolj za projekt novega stadiona, temveč za širši projekt obnove ureditve območja okoli Old Trafforda, ki bi poleg novega stadiona zagotovil 92.000 novih delovnih mest, več kot 17.000 novih domov in gospodarstvu Združenega kraljestva prinesel dodatnih 7,3 milijarde funtov oziroma približno 8,7 milijona evrov na leto.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Z današnjim dnem se začenja neverjetno razburljivo potovanje do uresničitve največjega nogometnega stadiona na svetu, ki bo stal v središču prenovljenega območja Old Trafforda. Naš sedanji stadion nam je odlično služil zadnjih 115 let, vendar je zaostal za najboljšimi stadioni in arenami v svetovnem športu. Z gradnjo na obstoječi lokaciji bomo lahko ohranili bistvo Old Trafforda in hkrati ustvarili resnično najsodobnejši stadion, ki bo spremenil izkušnjo navijačev, le nekaj korakov od našega zgodovinskega doma. Prav tako pomembna je priložnost, da bo novi stadion katalizator za socialno in gospodarsko prenovo območja Old Trafford, saj bo ustvaril delovna mesta in naložbe ne le v fazi gradnje, temveč tudi trajno, ko bo okrožje stadiona dokončano. Vlada je naložbe v infrastrukturo opredelila kot strateško prednostno nalogo, zlasti na severu Anglije, in ponosni smo, da lahko to nalogo podpremo s tem projektom nacionalnega in tudi lokalnega pomena," je ob objavi načrta za klubsko spletno stran povedal Sir Jim Ratcliffe.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Za idejni grafični načrt novega stadiona Manchester United je poskrbelo Arhitekturno podjetje Foster + Partners.

"Manchester United si mora vedno prizadevati za najboljše v vsem, kar počne na igrišču in zunaj njega, kar vključuje tudi stadion, na katerem igramo. Na Old Trafford me vežejo številni posebni spomini, vendar moramo biti pogumni in izkoristiti to priložnost, da zgradimo nov dom, primeren za prihodnost, kjer se bo lahko pisala nova zgodovina," pa je o novem stadionu povedal legendarni trener Sir Alex Ferguson. Projekt je tudi že podprl župan Manchestra Andy Burnham.