Nogomet

Manchester United s preobratom do zmage

London, 30. 11. 2025 15.49 | Posodobljeno pred eno minuto

Nogometaši Manchester Uniteda so v 13. krogu Premier lige po preobratu prišli do zmage z 2:1 proti Crystal Palaceu. Na Selhurst Parku sta za tri točke Uniteda poskrbela Mason Mount in Joshua Zirkzee, ki je v angleškem prvenstvu dosegel zadetek po skoraj letu dni, medtem ko Benjamina Šeška zaradi poškodbe še ni bilo v kadru.

Videti je bilo, da bodo Rdeči vragi končali november brez zmage, ko je Jean-Philippe Mateta v 36. minuti Palace popeljal v vodstvo po natančno izvedeni enajstmetrovki. Francoski napadalec je sicer po novi posodobljeni sodniški razlagi, uvedeni v tej sezoni, moral strel ponoviti, saj je bil njegov prvi poskus dvojni dotik, a je bil tudi v drugo natančen.

Manchester United
Manchester United FOTO: Profimedia

Toda United je po odmoru odgovoril: Joshua Zirkzee je po 364 dneh vendarle dosegel gol v Premier ligi, Mason Mount pa je iz prostega strela z zvitim poskusom prelisičil nekdanjega vratarja Manchestra Deana Hendersona in odločil dvoboj.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Izidi, angleška Premier liga, 13. krog:

17.30 Chelsea - Arsenal

Crystal Palace - Manchester United 1:2 (1:0)
(Benjamina Šeška zaradi poškodbe ni bilo v postavi Uniteda)

Aston Villa - Wolverhampton 0:0* (0:0)

Nottingham Forest - Brighton 0:1* (0:1)

West Ham - Liverpool 0:0* (0:0)

Brentford - Burnley 3:1 (0:0)

Manchester City - Leeds 3:2 (2:0)
(Jaka Bijol je igral od 46. minute)

Sunderland - Bournemouth 3:2 (1:2)

Everton - Newcastle 1:4 (0:3)

Tottenham - Fulham 1:2 (0:2)

nogomet manchester united premier liga
