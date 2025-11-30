Manchester United s preobratom do zmage

Videti je bilo, da bodo Rdeči vragi končali november brez zmage, ko je Jean-Philippe Mateta v 36. minuti Palace popeljal v vodstvo po natančno izvedeni enajstmetrovki. Francoski napadalec je sicer po novi posodobljeni sodniški razlagi, uvedeni v tej sezoni, moral strel ponoviti, saj je bil njegov prvi poskus dvojni dotik, a je bil tudi v drugo natančen.