Manchester United s preobratom do zmage

Videti je bilo, da bodo Rdeči vragi končali november brez zmage, ko je Jean-Philippe Mateta v 36. minuti Palace popeljal v vodstvo po natančno izvedeni enajstmetrovki. Francoski napadalec je sicer po novi posodobljeni sodniški razlagi, uvedeni v tej sezoni, moral strel ponoviti, saj je bil njegov prvi poskus dvojni dotik, a je bil tudi v drugo natančen.
Toda United je po odmoru odgovoril: Joshua Zirkzee je po 364 dneh vendarle dosegel gol v Premier ligi, Mason Mount pa je iz prostega strela z zvitim poskusom prelisičil nekdanjega vratarja Manchestra Deana Hendersona in odločil dvoboj.
Izidi, angleška Premier liga, 13. krog:
17.30 Chelsea - Arsenal
Crystal Palace - Manchester United 1:2 (1:0)
(Benjamina Šeška zaradi poškodbe ni bilo v postavi Uniteda)
Aston Villa - Wolverhampton 0:0* (0:0)
Nottingham Forest - Brighton 0:1* (0:1)
West Ham - Liverpool 0:0* (0:0)
Brentford - Burnley 3:1 (0:0)
Manchester City - Leeds 3:2 (2:0)
(Jaka Bijol je igral od 46. minute)
Sunderland - Bournemouth 3:2 (1:2)
Everton - Newcastle 1:4 (0:3)
Tottenham - Fulham 1:2 (0:2)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.