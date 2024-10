Manchester United se je zavoljo denarja odrekel legendarnemu Fergusonu

Sir Alex Ferguson, ki je Manchester United vodil med letoma 1986 in 2013 ter osvojil kar 38 lovorik, ne bo več ambasador kluba. Novo lastništvo rdečih vragov pod vodstvom Sira Jima Ratcliffa se je namreč odločilo, da legendarnemu trenerju po koncu aktualne sezone ne bo več plačevalo stroškov v višini približno dva in pol milijona evrov. 82-letni Škot bo sicer ostal direktor tako imenovanega nogometnega odbora kluba, za kar pa ne bo prejemal plačila, saj gre za častno in ne izvršno funkcijo.