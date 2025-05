Chelsea do velike zmage nad Liverpoolom, United še šestič zapored ni zmagal

Nogometaši Chelseaja so v 35. krogu angleškega prvenstva prišli do velike zmage nad Liverpoolom (2:1) in pomembnih treh točk v boju za mesta, ki prinašajo v Ligo prvakov. Njihov neposredni tekmec iz Newcastla je le remiziral pri Brightonu (1:1), Manchester United pa še na šesti premierligaški tekmi ni prišel do zmage. Rdeče vrage je s 4:3 premagal Brentford.

Chelsea do pomembne zmage proti Liverpoolu

Londončani so sanjsko odprli tekmo in že v tretji minuti povedli. Cole Palmer je na desni strani igrišča našel Pedra Neta, Portugalec pa je dobro zaposlil preveč osamljenega Enza Fernandeza, ki je zatresel mrežo Liverpoola.

Enzo Fernandez FOTO: Profimedia icon-expand

Noni Madueke je imel kmalu zatem priložnost, da poviša prednost domačih, a je za las zgrešil. V 42. minuti je nevarno zapretil Neto, ki je povzročal precejšnje preglavice Konstantinosu Tsimikasu, a tudi Portugalec je za malo zgrešil vrata gostov. Madueke je nato premagal Alissona Beckerja, toda zadetek je bil razveljavljen, saj je bil angleški krilni napadalec ob tem v prepovedanem položaju. Liverpool, ki je od prve minute nastopil v precej zarotirani postavi, je imel v prvem polčasu izrazito terensko premoč, a nevarnejši so bili nogometaši v modrih dresih. Podobna zgodba se je nadaljevala tudi po odmoru. Chelsea je povišal prednost v 56. minuti, za kar pa so novopečeni angleški prvaki poskrbeli kar sami. Londončani so znova izvedli napad po desni strani, kjer je Palmer opravil z nerazpoloženim Tsimikasom, nato pa podal pred gol, kjer je sprva zadetek preprečil Wataru Endo, a je nato Virgil van Dijk nespretno zadel nesrečnega Jarella Quansaha, od katerega se je žoga odbila v mrežo.

Jarell Quansah je naprej dosegel avtogol, nato pa napravil še prekršek za najstrožjo kazen Chelseaja. FOTO: Profimedia icon-expand

Sledil je pritisk gostov, ki so dvignili nivo svoje predstave. Veliko priložnost je imel Darwin Nunez, ki je zamenjal bledega Dioga Joto, toda urugvajski napadalec je izredno slabo odreagiral in grdo zgrešil. Na drugi strani je imenitno priložnost zapravil Jadon Sancho, vratnica pa je preprečila zadetek Palmerja. Zapravljeni priložnosti Londončanov je pet minut pred koncem rednega dela igre kaznoval kapetan van Dijk, ki je z glavo izkoristil podajo Alexisa Mac Allisterja iz kota za tretji ligaški gol te sezone. Vendarle pa je zmago domačih v sodnikovem dodatku potrdil Palmer, ki je zanesljivo izvedel najstrožjo kazen. Strel iz 11 metrov je priigral Moises Caicedo, ki je izsilil prekršek Quansaha.

Manchester United še šestič zapored neuspešen

Ruben Amorim je zaradi povratne tekme z Athleticom v Ligi Evropa na klopi pustil precej prvokategornikov. S povprečno starostjo 22 let in 270 dni je bila današnja Unitedova začetna postava tretja najmlajša v zgodovini lige, mladi Chido Obi pa je s 17 leti in 156 dnevi postal celo najmlajši igralec Uniteda na tekmi Premier lige doslej.

Ruben Amorim FOTO: AP icon-expand

Mason Mount je sicer prvi zadel, a so nato domači po avtogolu Luka Shawa in zadetkih Kevina Schadeja ter Yoana Wisse v 74. minuti že vodili s 4:1. Poraz Uniteda sta v končnici ublažila Alejandro Garnacho in povratnik po poškodbi Amad Diallo.

Tudi Tottenham z mislimi drugje

Nič bolje ne gre v ligi Tottenhamu, ki pa ima prav tako lepe možnosti za evropski finale. Za ogrevanje pred povratno tekmo z Bodö/Glimtom so Londončani igrali 1:1 z West Hamom. Tottenham je v zadnjih devetih ligaških tekmah zmagal le enkrat in je zdaj na lestvici 16., eno mesto za Unitedom. Če do konca sezone Londončani ne bodo napredovali, bo to najslabša uvrstitev kluba v ligi po sezoni 1976/77.

Alexander Isak FOTO: Profimedia icon-expand

Med moštvi na vrhu je četrti Newcastle igral 1:1 pri Brightonu. Srake je rešil Alexander Isak v 89. minuti z uspešno izvedeno enajstmetrovko. Arsenal je že v soboto doma izgubil proti Bournemouthu z 1:2. Aston Villa je doma premagala Fulham z 1:0. V petek je Manchester City z 1:0 premagal Wolverhampton.

Izidi, Premier liga, 35. krog: