Manchester United sredi Liverpoola Redsom vzel dve točki

20. krog angleške Premier lige je prinesel vroč obračun med Liverpoolom in Manchester Unitedom. Rdeči vragi so Redsom sredi Liverpoola presenetljivo vzeli dve točki. United je v drugem polčasu povedel, po dveh zadetkih domačih pa so gostje znova vrnili udarec in tekma preobratov se je končala z 2:2. Liverpool sicer ostaja na vrhu prvenstvene lestvice.