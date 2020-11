Manchester United tarča hekerskega napada

Angleški nogometni velikan Manchester United je sporočil, da je bil v petek zvečer tarča hekerjev. V izjavi za javnost so iz vrst 20-kratnih angleških prvakov dejali, da so se takoj odzvali na kibernetski napad in da sodelujejo s strokovnjaki na tem področju, da bi zmanjšali motnje v delovanju informacijske tehnologije.

icon-expand Stadion Old Trafford je dom Manchester Uniteda. FOTO: AP Pri Manchester Unitedu so dejali, da je kibernetska zaščita zaznala prefinjeno delovanje organiziranih kriminalcev na področju kibernetike in hitro zaustavila prizadete sisteme, da bi omejili škodo in zaščitili občutljive podatke. Dodali so, da trenutno niso seznanjeni s kršitvami osebnih podatkov povezanih tako z navijači, strankami ali igralci. Naslednja domača tekma drevi proti West Bromwich Albionu ni ogrožena, saj delujejo vsi kritični sistemi, potrebni za igranje tekem na Old Traffordu. United sicer na lestvici angleškega državnega prvenstva zaseda 14. mesto z 10 točkami. Prvi je Leicester, ki ima s tekmo več 18 točk.