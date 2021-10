Ronaldo z golom in podajo odgovoril kritikom in (vsaj začasno) rešil Solkjaerja

Stranski sodniki so na srečanju Manchester Uniteda in Tottenhama zaardi prepovedanega položaja izničili zadetka Cristiana Ronalda in Cristiana Romera

Glavna zvezdnika obeh moštev Kane in Ronaldo sta bila v prvih 39. minutah srečanja praktično nevidna. V 40. minuti pa je na sceno popozno stopil legendarni Portugalec. V akciji sta pravzaprav sodelovala dva portugalska zvezdnika. Bruno Fernandes je z neverjetno natančno podajo našel odlično postavljenega Ronalda, ki je s silovitim in natančnim strelom po tleh premagal Huga Llorisa . Kriza Tottenhama se je poglobila, Solskjaer pa je vsaj za kratek čas lahko znova zadihal malo bolj svobodno.

Tihi Cavani povečal prednost Uniteda

Edinson Cavani po prihodu Ronalda ni izgil zgolj številke sedem na zadnjem delu dresa, ampak tudi velik del minut, ki so mu v lanski sezoni bile zagotovljene. Urugvajec je znan po tem, da nikoli ne obupa in trdo delo na treningih in v skopih minutah, ki mu jih je na tekmah do zdaj namenil Solskjaer se mu je obrestovalo v 64. minuti.

Oliver Skipp je na sredini igrišča izgubil posest žoge, saj mu jo je ukradel nepopustljivi Fernandes. Portugalec je žogo hitro podal Ronaldu, ki je dokazal, da je v sicer redkih trenutkih lahko tudi odličen podajalec. Žogo je podaljšal do Cavanija, ki je Llorisa ugnal z močnim strelom in dosegel svoj prvi zatetek v letošnji sezoni.