Manchester United z novo zmago dva kroga pred koncem v boju za ligo prvakov

Dva kroga pred koncem letošnje vse prej kot običajne sezone angleške Premier League se je Manchester United z novo zmago povsem približal tretjeuvrščenemu Leicester Cityju oziroma točkovno izenačil s četrtouvrščenim londonskim Chelseajem.



Varovanci trenerja Oleja Gunnarja Solskjaerja so tokrat na gostovanju pri Crystal Palaceu prikazali pravi značaj ter po zadetkih udarnega napadalnega tandema Marcus Rashford (46.) - Anthony Martial (78.) prišli do zelo pomembnih treh točk, ki jih ohranjajo v boju za nastope v ligi prvakov v naslednji sezoni. Podobno uspešen je bil Leicester, ki še vedno drži korak s Chelseajem in 'rdečimi vragi' v boju za elitno evropsko vozovnico 'Lisice' so namreč na domačem igrišču z 2:0 premagale v letošnji sezoni zelo dober Sheffield United.

Zdaj sledi krajši premor v angleškem državnem prvenstvu, saj je ob koncu tedna na sporedu zaključek FA pokala, ki bi ob morebitnem slavju Arsenala utegnil premešati karte v boju za 'tolažilne' nastope v ligi Europa.