Manchester United z novo zmago še bližje vodilnemu dvojcu

Nogometaši Manchester Uniteda dobro izkoriščajo zadnje spodrsljaje Arsenala in Manchester Cityja ter postajajo nevarni tudi za naslov prvaka. V 24. krogu so brez težav premagali Leicester s 3:0, tako da zdaj le še tri točke zaostajajo za mestnimi tekmeci in pet za Londončani, ki pa imajo tekmo manj.

So se pa varovanci Erika ten Haga odlepili od tekmecev za tretje mesto, najbližji zasledovalec Newcastle zaostaja že osem točk. Newcastle lahko danes še prehiti Tottenham, če bo na zadnji tekmi tega kroga v londonskem obračunu premagal West Ham. Marcus Rasford je v obračunu z Leicestrom nadaljeval svoj strelski niz, dosegel je dva gola, prvega v 25., drugega pa v 56. minuti, končni izid je v 61. minuti postavil Jadon Sancho. icon-expand Statistika tekme: Manchester United vs. Leicester City (3:0) FOTO: Sofascore.com Angleško državno prvenstvo, 24. krog, izida nedeljskih tekem:

Manchester United – Leicester 3:0 (1:0)

Tottenham – West Ham