Manchester United za Brazilca odštel skoraj 75 milijonov evrov

Pred tem je Cunha igral še za španski Atletico iz Madrida, nemška kluba Leipzig ter Hertho iz Berlina in švicarski Sion.

Za brazilsko reprezentanco je Cunha zbral 13 nastopov in dosegel en gol. Za reprezentanco do 23 let je zbral tudi pet nastopov na olimpijskih igrah in se z Brazilijo veselil zlate kolajne v Tokiu pred štirimi leti.