Manchester United žaluje: 56 let je bila 'le' receptorka, v resnici pa 'srce kluba'

Pogreba so se udeležili številni trenutni in nekdanji nogometaši Manchester Uniteda

"Ne morem se spomniti trenutka, ko v svojem življenju ni uživala. Bila je fantastična in zelo sem vesel, da so prišli vsi nogometaši, kar bi znala ceniti tudi ona," je še povedal najtrofejnejši trener v zgodovini rdečih vragov, ki je vodil stroko v klubu kar 27 let.

"Kath je bila utrip srca v Manchester Unitedu. Vsi so vedeli, kdo je, in vsi so jo imeli radi. Vedno je bila prvi in zadnji obraz, ki si ga videl na Old Traffordu," je še dejal Ferguson.

Najboljši strelec v zgodovini kluba Wayne Rooney je Kath Phipps označil za srce in dušo kluba. Spomine na pokojno so z javnostjo na pogrebu delile tudi mnoge druge legende kluba, na tekmi z Nottingham Forestom pa so nogometaši njej v spomin nosili črne trakove na dresih.