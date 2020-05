Manchester United zaradi covida-19 že izgubil 32 milijonov evrov

V zasedbi z Old Trafforda pričakujejo, da bo končna številka izgube zaradi covida-19 še krepko višja. Pri Manchester Unitedu pričakujejo, da bodo prihodki od televizijskih pravic manjši za okoli 20 milijonov funtov (22,35 milijona evrov) za celotno sezono 38 tekem, tudi če bodo odigrali preostale tekme Premier League, je dejal glavni finančni direktor kluba Cliff Baty. United je dodatnih osem milijonov funtov (8,94 milijona evrov) izgubil v zadnjih treh tednih marca, ko so odložili tri tekme.

Zaradi pandemije je bilo preloženih 11 tekem Uniteda. "Rdeči vragi" izgube niso utrpeli le zaradi neodigranih tekem, ampak tudi manjših prihodkov z naslova pokroviteljev, ki so upadli zaradi odpovedanih tekem v Ligi Evropa in pokalu FA, in tudi zaradi zaprtja klubske trgovine na Old Traffordu ter nezmožnosti prodaje izdelkov na dan tekem. Za zdaj v Unitedu še ne želijo razkriti pričakovane izgube, vendar je izvršni podpredsednik Ed Woodwarddejal, da bo največje breme padlo v trenutnem četrtletju, ki bo trajalo do 30. junija.

'To so časi brez primere'

"Naši rezultati v tretjem četrtletju odražajo delni vpliv pandemije na klub, vendar bo večji vpliv v trenutnem četrtletju in verjetno tudi širše," je dejal Woodward. Prihodki za četrtletje so se zmanjšali za 18,7 odstotka na 123,7 milijona funtov (137,8 milijona evrov). Dolg kluba se je povečal za 124,4 milijona funtov (139 milijona evrov) na 429,1 milijona funtov (478,1 milijona evrov).

"To so časi brez primere in priznati moramo, da ta kriza ne bo izginila čez noč," je dejal Woodward. "Vendar pa je naš klub zasnovan na trdnih temeljih. Ostajamo trdno optimistični glede dolgoročnih perspektiv za klub, ko bomo preučili svojo pot skozi tisto, kar je nedvomno eno najbolj izjemnih in testnih obdobij v 142-letni zgodovini Manchester Uniteda," je dejal podpredsednik 20-kratnih angleških prvakov.