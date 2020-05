Manchester United zaradi televizijskih pravic najmanj ob 22 milijonov

Manchester United, ki je optimističen glede nadaljevanja sezone prihodnji mesec, se je ta teden v manjših skupinah vrnil na treninge, tako kot še nekaj elitnih angleških klubov. Do prekinitve lige je prišlo 13. marca, klubi pa bi lahko skupno morali lastnikom televizijskih pravic plačati 340 milijonov funtov (379 milijonov evrov), ker tekme niso bile odigrane po prvotnem načrtu, poroča AFP.

"Zaradi zamude pri igranju tekem, ki jo je povzročil novi koronavirus, pričakujemo, da bodo prihodki za dokončanje sezone 2019/20 manjši. Pogovori s televizijskimi postajami še potekajo. Pri Manchester Unitedu pričakujemo, da bodo prihodki od televizijskih pravic manjši za okoli 20 milijonov funtov (22 milijonov evrov) za celotno sezono 38 tekem," je dejal Unitedov finančni direktor Cliff Baty.

United bo tako kot drugi klubi ostal tudi brez prihodkov na dan tekem, saj bodo te v primeru nadaljevanja sezone odigrane za zaprtimi vrati. Rdeči vragi so sicer v torek sporočil, da bodo navijačem vrnili denar od vstopnic za preostale domače tekme. So pa iz kluba sporočili še, da bodo denarne rezerve v višini 90 milijonov funtov (100 milijonov evrov) zadoščale za podporo klubu v teh težkih časih. "To so časi brez primere in priznati si je treba, da ta kriza ne bo izginila kar čez noč," je poudaril podpredsednik Woodward, ki pa kljub velikim izgubam kluba z izjemno bogato tradicijo ostaja optimističen. "Kakor koli že, naš klub je zgrajen na trdnih temeljih. Ostajamo zelo optimistični glede dolgoročnih napovedi za klub, ko bomo našli svojo pot skozi nedvomno eno najbolj nenavadnih obdobij v 142-letni zgodovini Manchester Uniteda,"je zaključil Woodward.