Manchester United že razmišlja o novi pogodbi za Cavanija

Triintridesetletni Urugvajec Edinson Cavani, ki je moral po prihodu na Otok v karanteno, nato pa je imel še nekaj težav s poškodbo, je doslej začel le eno tekmo, na sedmih pa je v igro vstopil s klopi. Doslej je dosegel tri gole.

"Edinson ima pred sabo še nekaj let igranja. Ima velik vpliv na naše rezultate, povsem mu zaupam. On ni rezerva, kot je mogoče videti zdaj, on je igralec za prvo enajsterico in zagotovo bo v prihodnje začel več tekem, kot jih je do zdaj,"Cavanija hvali trener Ole Gunnar Solskjaer.

Južnoameriški zvezdnik se je z nepremišljenim zapisom na družbenih omrežjih sicer zapletel tudi v rasistični škandal, zaradi katerega mu grozijo tri tekme prepovedi nastopanja. Na kazen Angleške nogometne zveze (FA) se sicer še lahko pritoži.