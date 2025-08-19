Svetli način
Nogomet

Kako bodo na Old Traffordu rešili zagato med vratnicama?

Manchester , 19. 08. 2025 13.51 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
Jakob Batič
Katastrofalna lanska sezona Manchester Uniteda je bila predvsem plod neučinkovitega napada, ki je na 38 tekmah v Premier League zmogel vsega 44 golov. Da bi se to spremenilo, so na Old Traffordu za trojec Benjamin Šeško, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo odšteli več kot 200 milijonov evrov. Uvodno srečanje z Arsenalom pa je razkrilo, da rdeči vragi še zdaleč niso zakrpali vseh lukenj.

Altay Bayindir je z napako za edini gol Arsenala pokazal, da Manchester United nujno potrebuje novega vratarja.
Altay Bayindir je z napako za edini gol Arsenala pokazal, da Manchester United nujno potrebuje novega vratarja. FOTO: Profimedia

Že res, da je Arsenal na Old Traffordu upravičil vlogo favorita in domov odnesel tri točke. A predvsem Bryan Mbeumo in Matheus Cunha sta v napad domačih vnesla prepotrebno svežino. Vragi so bili hitrejši in nevarnejši za vrata nasprotnika, kot smo to bili vajeni v prejšnji sezoni. Ko se bo uigral še Benjamin Šeško, bo imel Ruben Amorim sladke skrbi.

Portugalski strateg pa si ta hip verjetno beli glavo z drugim vprašanjem – koga postaviti med vratnici. Čeprav je na novinarski konferenci pred srečanjem s topničarji trdil nasprotno, prvi vratar Andre Onana še ni bil pripravljen za nastop. V njegovi odsotnosti je breme padlo na Altaya Bayindirja, ki je zakuhal edini gol na tekmi in poskrbel, da je Manchester United kljub dobri igri ostal brez točk. 

Andre Onana se na Old Traffordu nikakor ni proslavil.
Andre Onana se na Old Traffordu nikakor ni proslavil. FOTO: AP

Onana je pred dvema letoma na Old Trafford prišel kot velika okrepitev. Zanj so vragi Interju plačali kar 50 milijonov evrov, a ganski čuvaj mreže velikih pričakovanj še zdaleč ni upravičil. Za nameček se ukvarja še s številnimi poškodbami, zato je njegova prihodnost v rdečem delu Manchestra pod vprašajem. 

Bayindir se je Unitedu pridružil nekaj mesecev pred Onano. Doslej je v vseh tekmovanjih zbral 12 nastopov in prejel kar 21 zadetkov, le trikrat je ohranil mrežo nedotaknjeno in na prav toliko tekmah prejel celo štiri zadetke – proti Tottenhamu, Newcastlu in Brentfordu. Jasno je, da 27-letni turški reprezentant ni na ravni, ki jo zahteva vloga številke 1 na Old Traffordu. 

In ker se enak dvom pojavlja tudi za Onano, so angleški mediji v zadnjih dneh polni ugibanj, ali bodo vodilni pri rdečih vragih znova odprli svoj mošnjiček in že to poletje poskrbeli za odmevno vratarsko okrepitev.

Gianluigi Donnarummaina pogodbo s Parižani sklenjeno še za eno sezono, a jasno je, da bo že to poletje zapustil klub.
Gianluigi Donnarummaina pogodbo s Parižani sklenjeno še za eno sezono, a jasno je, da bo že to poletje zapustil klub. FOTO: AP

Donnarumma bi bil sanjska rešitev

Tudi legendarni Gary Neville je po porazu z Arsenalom svoj nekdanji klub pozval, naj čim prej poišče novega čuvaja mreže. "Obstaja očitna težava, ki je v klubu ne morejo prezreti. Dejstvo je, da morajo najti novega vratarja." 

A kdo bi to sploh lahko bil? Vrhunskih vratarjev – sploh ker se je sezona v večini prvenstev že začela – na trgu ni več veliko. Eden redkih je Gianluigi Donnarumma, ki se je po šampionski sezoni sporekel s PSG-jem in kariere skoraj zagotovo ne bo nadaljeval v Parizu.

Zanj naj bi se zanimala tako United kot City, a je po poročanju Manchester Evening Newsa veliko bolj verjetno, da bo Italijan končal na Etihadu. Razlog? United je to poletje za okrepitve zapravil že 229 milijonov evrov, prodal ni nikogar, zato bo zelo težko ustregel astronomskim plačnim zahtevam. Donnarumma naj bi zahteval kar 450 tisoč evrov na teden. 

Emiliano Martinez je bil proglašen za najboljšega vratarja zadnjega svetovnega prvenstva.
Emiliano Martinez je bil proglašen za najboljšega vratarja zadnjega svetovnega prvenstva. FOTO: AP

V povezavi z Unitedom se omenja tudi Emiliana Martineza, sicer člana Aston Ville. Neville je prepričan, da bi prihod bodisi Donnarumme bodisi Martineza rešil številne težave rdečih vragov. Predvsem zato, ker sta oba velika karakterja, ki v svojo obrambo vnašata prepotrebno mirnost. 

Amorim v nedeljo popoldan, potem ko je razočarano odkorakal z zelenice Old Trafforda, teh govoric ni želel komentirati. Dejal je, da ima na voljo dovolj kakovostno zasedbo, da lahko premaga vsakogar v Premier League. No, rezultati iz lanske sezone temu nasprotujejo. In vprašanje je, ali je prihod sicer treh izjemno sposobnih napadalcev dovolj, da bi se to spremenilo. 

nogomet manchester united altay bayindir andre onana emiliano martinez gianluigi donnarumma
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Papež
19. 08. 2025 16.02
+1
Donnarumma bi bil jackpot, čeprav 450 jurjev na teden pomeni dobrih 24 milijonov na sezono, kar je precej predrzna vsota za vratarsko pozicijo.
ODGOVORI
1 0
borjac
19. 08. 2025 15.42
+1
Man United ima cel kup igralcev , ki jih sploh ne uporablja , primer enega najboljših v prvi Italijanski ligi , Zirkzeja....
ODGOVORI
1 0
