Kako bodo na Old Traffordu rešili zagato med vratnicama?

Že res, da je Arsenal na Old Traffordu upravičil vlogo favorita in domov odnesel tri točke. A predvsem Bryan Mbeumo in Matheus Cunha sta v napad domačih vnesla prepotrebno svežino. Vragi so bili hitrejši in nevarnejši za vrata nasprotnika, kot smo to bili vajeni v prejšnji sezoni. Ko se bo uigral še Benjamin Šeško, bo imel Ruben Amorim sladke skrbi.
Portugalski strateg pa si ta hip verjetno beli glavo z drugim vprašanjem – koga postaviti med vratnici. Čeprav je na novinarski konferenci pred srečanjem s topničarji trdil nasprotno, prvi vratar Andre Onana še ni bil pripravljen za nastop. V njegovi odsotnosti je breme padlo na Altaya Bayindirja, ki je zakuhal edini gol na tekmi in poskrbel, da je Manchester United kljub dobri igri ostal brez točk.
Onana je pred dvema letoma na Old Trafford prišel kot velika okrepitev. Zanj so vragi Interju plačali kar 50 milijonov evrov, a ganski čuvaj mreže velikih pričakovanj še zdaleč ni upravičil. Za nameček se ukvarja še s številnimi poškodbami, zato je njegova prihodnost v rdečem delu Manchestra pod vprašajem.
Bayindir se je Unitedu pridružil nekaj mesecev pred Onano. Doslej je v vseh tekmovanjih zbral 12 nastopov in prejel kar 21 zadetkov, le trikrat je ohranil mrežo nedotaknjeno in na prav toliko tekmah prejel celo štiri zadetke – proti Tottenhamu, Newcastlu in Brentfordu. Jasno je, da 27-letni turški reprezentant ni na ravni, ki jo zahteva vloga številke 1 na Old Traffordu.
In ker se enak dvom pojavlja tudi za Onano, so angleški mediji v zadnjih dneh polni ugibanj, ali bodo vodilni pri rdečih vragih znova odprli svoj mošnjiček in že to poletje poskrbeli za odmevno vratarsko okrepitev.
Donnarumma bi bil sanjska rešitev
Tudi legendarni Gary Neville je po porazu z Arsenalom svoj nekdanji klub pozval, naj čim prej poišče novega čuvaja mreže. "Obstaja očitna težava, ki je v klubu ne morejo prezreti. Dejstvo je, da morajo najti novega vratarja."
A kdo bi to sploh lahko bil? Vrhunskih vratarjev – sploh ker se je sezona v večini prvenstev že začela – na trgu ni več veliko. Eden redkih je Gianluigi Donnarumma, ki se je po šampionski sezoni sporekel s PSG-jem in kariere skoraj zagotovo ne bo nadaljeval v Parizu.
Zanj naj bi se zanimala tako United kot City, a je po poročanju Manchester Evening Newsa veliko bolj verjetno, da bo Italijan končal na Etihadu. Razlog? United je to poletje za okrepitve zapravil že 229 milijonov evrov, prodal ni nikogar, zato bo zelo težko ustregel astronomskim plačnim zahtevam. Donnarumma naj bi zahteval kar 450 tisoč evrov na teden.
V povezavi z Unitedom se omenja tudi Emiliana Martineza, sicer člana Aston Ville. Neville je prepričan, da bi prihod bodisi Donnarumme bodisi Martineza rešil številne težave rdečih vragov. Predvsem zato, ker sta oba velika karakterja, ki v svojo obrambo vnašata prepotrebno mirnost.
Amorim v nedeljo popoldan, potem ko je razočarano odkorakal z zelenice Old Trafforda, teh govoric ni želel komentirati. Dejal je, da ima na voljo dovolj kakovostno zasedbo, da lahko premaga vsakogar v Premier League. No, rezultati iz lanske sezone temu nasprotujejo. In vprašanje je, ali je prihod sicer treh izjemno sposobnih napadalcev dovolj, da bi se to spremenilo.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.