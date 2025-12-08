Manchester United s sedmo zmago na šesto mesto

Zasedba trenerja Rubena Amorima bo v 2025 odigrala še štiri tekme, od tega tri na domačem Old Traffordu. V naslednjem krogu 15. decembra bo gostila Bournemouth, nato jo čaka gostovanje pri Aston Villi, 26. decembra se bo srečala z Newcastlom, 30. decembra pa ponovno z Wolverhamptonom.
Za United so v polno zadeli Bruno Fernandes (25., 82.), Bryan Mbeumo (51.) in Mason Mount (62.), edini gol za domače, ki je bil hkrati njihov prvi na zadnjih osmih tekmah, pa je zabil Jean-Ricner Bellegarde v zaključku prvega dela.
* Izidi, 15. krog:
Aston Villa - Arsenal 2:1 (1:0)
Bournemouth - Chelsea 0:0
Everton - Nottingham Forest 3:0 (2:0)
Manchester City - Sunderland 3:0 (2:0)
Newcastle - Burnley 2:1 (2:0)
Tottenham - Brentford 2:0 (2:0)
Leeds - Liverpool 3:3 (0:0)
(Jaka Bijol je za Leeds igral do 65. minute)
Brighton - West Ham 1:1 (0:0)
Fulham - Crystal Palace 1:2 (1:1)
Wolverhampton - Manchester United 1:4 (1:1)
(Benjamin Šeško zaradi poškodbe ni bil v postavi Manchester Uniteda)
