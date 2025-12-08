Svetli način
Nogomet

Manchester United s sedmo zmago na šesto mesto

Wolverhampton, 08. 12. 2025 23.14 | Posodobljeno pred eno minuto

STA
Manchester United je vpisal drugo zmago na zadnjih šestih tekmah angleškega prvenstva. V gosteh je premagal zadnjeuvrščeni Wolverhampton s 4:1. Benjamin Šeško zaradi poškodbe kolena ni bil v postavi. United se je s sedmo zmago v petnajstih nastopih zavihtel na šesto mesto. Tako kot Chelsea na petem mestu ima 25 točk, Crystal Palace je pri 26, na prvih treh pa so Aston Villa (30), Manchester City (31) in Arsenal (33).

Manchester United
Manchester United FOTO: Profimedia

Zasedba trenerja Rubena Amorima bo v 2025 odigrala še štiri tekme, od tega tri na domačem Old Traffordu. V naslednjem krogu 15. decembra bo gostila Bournemouth, nato jo čaka gostovanje pri Aston Villi, 26. decembra se bo srečala z Newcastlom, 30. decembra pa ponovno z Wolverhamptonom.

Za United so v polno zadeli Bruno Fernandes (25., 82.), Bryan Mbeumo (51.) in Mason Mount (62.), edini gol za domače, ki je bil hkrati njihov prvi na zadnjih osmih tekmah, pa je zabil Jean-Ricner Bellegarde v zaključku prvega dela.

* Izidi, 15. krog:

Aston Villa - Arsenal 2:1 (1:0)

Bournemouth - Chelsea 0:0

Everton - Nottingham Forest 3:0 (2:0)

Manchester City - Sunderland 3:0 (2:0)

Newcastle - Burnley 2:1 (2:0)

Tottenham - Brentford 2:0 (2:0)

Leeds - Liverpool 3:3 (0:0)
(Jaka Bijol je za Leeds igral do 65. minute)

Brighton - West Ham 1:1 (0:0)

Fulham - Crystal Palace 1:2 (1:1)

Wolverhampton - Manchester United 1:4 (1:1)
(Benjamin Šeško zaradi poškodbe ni bil v postavi Manchester Uniteda)

premier liga manchester united benjamin šeško
Koliko časa bo Salah še del Liverpoolove zasedbe?

