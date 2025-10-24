'Ne bom se postrigel, dokler United ne zmaga pet tekem zapored'

Frank Ilett je postal spletna senzacija med navijači Manchester Uniteda, potem ko je obljubil, da si ne bo ostrigel las, dokler klub ne doseže petih zaporednih zmag. Njegova zgodba je postala več kot le navijaški izziv, saj mu je omogočila spremembo kariere, zdaj je ustvarjalec vsebin za družbena omrežja. Nedavno je minilo leto dni, odkar je takrat neznani navijač Rdečih vragov naznanil začetek edinstvenega izziva. Njegova zgodba o potrpežljivosti, humorju, skupnosti in nenazadnje tudi dobrodelnosti pa se po drugi zaporedni zmagi moštva Benjamina Šeška morda končno bliža koncu. V pogovoru z našo spletno stranjo je razkril, kako se je vse začelo, kako se je njegovo življenje spremenilo, zakaj vztraja pri svoji obljubi in seveda tudi o Benjaminu Šešku.

Frank, danes je 376. dan. Torej je minilo 375 dni, odkar si sprejel zelo drzno odločitev. Kakšna je bila ta odločitev? Zakaj si jo sprejel? In? Si si predstavljal, da boš po 375 dneh videti tako?

Začel sem izziv, da si ne bom ostrigel las, dokler Manchester United ne zmaga pet tekem zapored. Naredil sem to bolj za zabavo, da bi med navijači Uniteda širil nekaj humorja in pozitivnosti, saj smo preživljali nekoliko težje obdobje. Nisem si mislil, da bo to trajalo tako dolgo. Sprva sem razmišljal, da bi izziv temeljil na treh zaporednih zmagah, ampak sem se odločil za pet, ker se mi je zdelo bolj zahtevno – še vedno realno, a večji izziv. Tri zmage so se mi takrat zdele prelahke. Zdaj pa je vse skupaj trajalo veliko dlje, kot sem pričakoval. Mislil sem, da bo trajalo nekaj mesecev in bo konec. Ampak ja, želel sem širiti pozitivnost v tem nekoliko temnem času.

Si vedel, da imaš kodraste lase, ko si začel izziv?

Ja, imel sem podobne lase, ko sem bil mlajši. Ampak to je zagotovo najdaljše, kar so bili v zadnjih letih. Zdaj, ko sem starejši, je to precej drugače kot v najstniških letih.

Še posebej, če niso oblikovani ali urejeni, kajne?

Ja, točno tako. Tudi takrat, ko sem imel daljše lase, sem jih redno strigel in oblikoval. Zdaj pa so popolnoma divji.

Ali delaš v Španiji ali še vedno delaš v Angliji ali preko spleta?

Eden od razlogov, zakaj sva se preselila v Španijo, je bil ta, da sva dobila hčerko. Prihranila sva čim več denarja, prodala vse stvari v Angliji in se preselila v Španijo, da bi lahko čim več časa preživela z najino novorojenko. To je bilo res lepo. In iz tega se je potem razvilo tudi tole – zdaj sem postal ustvarjalec spletnih vsebin.

Lahko razložiš, kako je odločitev, da se lotiš tega izziva, spremenila tvoje življenje?

Ja, vsekakor. Nisem imel nobenih načrtov, da bi postal ustvarjalec spletnih vsebin ali kaj podobnega. Nisem pričakoval, da bodo moji lasje ali moj spletni vpliv tako zrasli. Zdaj me na Instagramu spremlja skoraj pol milijona ljudi, skupaj na vseh platformah pa skoraj milijon. To je noro. Poleg izziva z lasmi zdaj ustvarjam tudi druge vsebine, predvsem o nogometu, izražam svoje mnenje, delam zabavne videe. Zdi se, da je občinstvo prisotno in raste. Ustvarila se je presenetljivo pozitivna skupnost, kar je redkost v nogometnem svetu. Seveda se najde tudi nekaj negativnosti, ampak 99 odstotkov odzivov je pozitivnih, kar je res lepo.

Odločil si se tudi, da boš platformo uporabil za promocijo dobrodelnih organizacij. Lahko poveš kaj več o tem?

Ja, ravno zaradi te pozitivne skupnosti se mi je zdelo prav, da s to platformo naredim nekaj dobrega. Najprej sem zbiral sredstva za Mind UK, organizacijo za duševno zdravje, zdaj pa zbiram za Little Princess Trust, ki izdeluje lasulje za otroke z rakom. Na koncu izziva nameravam prav njim podariti svoje lase. Zdi se mi, da se vse lepo povezuje.

Verjetno bo veliko las za podariti. Si že razmišljal, kaj boš storil, če United nikoli ne zmaga na petih tekmah zapored?

No, če se to zgodi, ne morem kaj dosti. Upam, da ne. Mislim, da moram zdaj vztrajati. Če bi nameraval odnehati, bi to že storil. Zdaj pa me spremlja toliko ljudi, da bi jih razočaral, če bi kar odnehal. Tako da – vztrajam.

Imaš že načrt za veliki rez? Kje bi želel to storiti in kako?

Popolno bi bilo, da se to zgodi na Old Traffordu, da me ostriže eden od igralcev. Ampak za zdaj ni uradnega načrta. Imamo še nekaj časa za načrtovanje.

Morda strelec odločilnega gola ob peti zmagi?

Ja, morda. To bi bilo odlično.

Kdaj si začel navijati za Manchester United?

Navijam za United že celo življenje. Veliko družinskih članov navija za ta klub. Kot pri mnogih klubih, to nekako podeduješ. Ko sem bil mlajši, je bilo lahko navijati, saj smo redno zmagovali. Imam veliko lepih spominov iz otroštva, ko smo zmagovali večino tekem in osvajali trofeje. Zdaj je težje obdobje, ampak klub podpiraš ne glede na vse.

Kako je United po tvojem mnenju prišel do točke, ko več kot leto dni ni zmagal pet tekem zapored?

Želim si, da bi vedel točen razlog. Mislim, da je več pozitivnega, kot se zdi. United ni tako daleč od zmagovalne forme, kot se zdi. Imamo največ strelov v ligi, smo med prvimi po statistiki pričakovanih golov. Če bi šlo nekaj teh strelov v gol, bi bile debate povsem drugačne. Lani smo igrali v Ligi Evropa do konca, kar je vplivalo na formo v ligi. Če bi osvojili trofejo in igrali v Ligi prvakov, nihče ne bi govoril o tem, da smo končali na 15. mestu v ligi. Letos smo dobro okrepili ekipo, ustvarjamo priložnosti – zdaj jih moramo le izkoristiti. Mislim, da je prihodnost svetlejša, a leto je bilo težko.

Tvoje mnenje o trenerju Rubenu Amorimu?

Še vedno sem za Amorima. Razumem, da je marsikdo izgubil potrpljenje, ampak mislim, da United ne more več kar naprej menjavati trenerjev. Treba mu je dati čas, da izpelje svoj projekt. Odstranil je igralce, ki so morali oditi, pripeljal dobre okrepitve. Čeprav rezultati še niso tu, se igra izboljšuje. Moramo biti bolj stabilni, včasih igramo odlično 20 minut, potem pa spet sledi padec. Edino, kar bi mu svetoval, je, da je manj trmast in bolj prilagodljiv pri taktiki. Ampak za zdaj sem še vedno za njega. Morda bom čez nekaj mesecev razmišljal drugače.

Verjetno bo to odvisno od dolžine tvojih las.

Ja, res je.

