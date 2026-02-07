Izidi, angleška liga, 25. krog:
Manchester United - Tottenham 2:0 (1:0)
Mbuemo 38., Fernandes 81.
RK. Romero 29.
Rdeči vragi izkoristili igralca več za novo zmago, Šešku 'drobtinice'
Na tekmi otoške Premier League sta se na Old Traffordu udarila stara rivala Manchester United in Tottenham. Gostje so eno uro nastopili z igralcem manj na travniku, kar so rdeču vragi izkoristili in slavili z 2:0. Slovenski napadalec Benjamin Šeško je igral zadnjih petnajst minut.
Izidi, angleška liga, 25. krog:
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.