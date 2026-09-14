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Nogomet

Manchestrski derbi buri duhove: združenje sodnikov priznalo napako

London, 14. 09. 2026 10.39 pred 18 minutami 1 min branja 1

Avtor:
A.V. STA
Manchester United - Manchester City

Združenje profesionalnih sodnikov v Angliji (Pro Ref) je priznalo, da je bila odločitev o priznanju zmagovitega zadetka Erlinga Haalanda na manchestrskem derbiju za slavje Cityja nad Unitedom plod napačne sodniške presoje. City je rdeče vrage Benjamina Šeška premagal z 1:0.

Gol so sodniki sprva razveljavili zaradi prepovedanega položaja Erlinga Haalanda, a je videosodnik Var odločitev pozneje spremenil, čeprav je bil vezist Cityja Enzo Fernandez v prepovedanem položaju in je poskušal priti do žoge pred norveškim napadalcem.

Fernandez se žoge ni dotaknil, gol pa so sodniki priznali, ker Haaland ni bil v prepovedanem položaju. A sodniško združenje Pro Ref je pozneje sporočilo, da Var ni prepoznal verjetnega vpliva položaja argentinskega zveznega igralca in bi moral glavnemu sodniku Michaelu Oliverju priporočiti pregled tistega posnetka.

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"Zvečer smo stopili v stik z Manchester Unitedom in priznali, da je šlo po našem mnenju za napačno presojo. Sledila bo natančnejša preiskava," so sporočili iz združenja Pro Ref. V središču polemike se je znašel branilec Uniteda Lisandro Martinez, Fernandezov rojak. Argentinec je dejal, da je nanj očitno vplivala prisotnost Fernandeza, gol Cityja pa je označil za krivico.

"Šel sem proti njemu, ker je bil pred mano. Zato je bil Haaland v ozadju sam. Nesprejemljivo je, da pet ali šest sodnikov stori takšno napako," je Martinez po tekmi povedal za Sky Sports.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet angleško prvenstvo manchester united manchester city napaka združenje sodnikov

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KOMENTARJI1

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Amor Fati
14. 09. 2026 11.11
To povedo, ko je ze prepozno. Rezultat ostane tak kot prej, se sploh ne spremeni. Stalna praksa. Seveda se opravicijo, da ne izpadejo hinavsko.
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