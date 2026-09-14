Manchestrski derbi buri duhove: združenje sodnikov priznalo napako

Gol so sodniki sprva razveljavili zaradi prepovedanega položaja Erlinga Haalanda, a je videosodnik Var odločitev pozneje spremenil, čeprav je bil vezist Cityja Enzo Fernandez v prepovedanem položaju in je poskušal priti do žoge pred norveškim napadalcem.

Fernandez se žoge ni dotaknil, gol pa so sodniki priznali, ker Haaland ni bil v prepovedanem položaju. A sodniško združenje Pro Ref je pozneje sporočilo, da Var ni prepoznal verjetnega vpliva položaja argentinskega zveznega igralca in bi moral glavnemu sodniku Michaelu Oliverju priporočiti pregled tistega posnetka.