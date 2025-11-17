'Mancini me je ves čas grabil za zadnjico. Hvala mu za to. Zabil sem mu dva gola'

Norveška nogometna reprezentanca se je po 27 letih uvrstila na nogometno SP. Vikingi so bili še pred gostovanjem na Apeninskem polotoku z nogo in pol ter še s kakšnim centimetrom več že na mundialu v ZDA, po visoki zmagi proti Italiji (4:1) pa so tudi matematično na SP. Po zaostanku z 0:1 so Skandinavci v nadaljevanju azzurrom zabili poker golov.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Erling Haaland FOTO: AP icon-expand

V obračunu Italije in Norveške v skupini I sta ekipi odločali o prvem mestu, vsaj drugo sta si zagotovili že prej. V precej boljšem položaju so bili Norvežani s tremi točkami prednosti in zmago na prvi medsebojni tekmi. Italija bi za preobrat na lestvici potrebovala zmago s kar devetimi goli razlike, na koncu pa bila zelo daleč od uspeha.

Italijane je sicer v vodstvo popeljal Francesco Esposito v 11. minuti, izenačil je Antonio Musa (63.), potem pa je na sceno stopil Erling Haaland ter poskrbel za preobrat z goloma v 78. in 80. minuti. Piko na i norveškemu slavju pa je v sodnikovem dodatku postavil Jorgen Larsen. Norveška je tako kot Anglija kvalifikacije končala z vsemi možnimi točkami in se na SP uvrstila prvič po letu 1998. "Vesel sem, toda še bolj kot veselje me preveva olajšanje. Čeprav je bilo že vse jasno pred tekmo, pa šele sedaj zares lahko govorimo o mundialu. Pričakujem nogometno evforijo na Norveškem," je po zmagi na San Siru (4:1) sporočil Haaland.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Dolgo smo čakali na nov mundial, mislim, da smo pripravljeni na velike stvari," je povedal strelec dveh golov proti Italiji, ki je domačim novinarjem hitel razlagati še nekatere podrobnosti, ki so se dogajale med tekmo na San Siru in ki jih morda ni zabeležila kamera ...

Erling Haaland na tekmi v Stožicah. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

"Že misel, da pridemo v Italijo in zmagamo s 4:1 je popolnoma nora. Sploh, ker smo po prvem počasu zaostajali. Smo kar nepredvidljiva reprezentanca, verjamem, da bomo trd oreh vsem v ZDA," je še dejal napadalec Manchester Cityja in razkril, kaj se je dogajalo z njegovo "senco", čuvajem, italijanskim branilcem Gianluco Mancinijem.

"Pri rezultatu 1:1, začelo se je takoj po našem izenačenju, me je začel nepravilno ovirati, ves čas me je napadal in se me dotikal, kar sem še razumel kot tesno pokrivanje, a ko me je začel grabiti za zadnjico, mi ni bilo več vseeno," je bil slikovit Haaland. "Pomislil sem, kaj za vraga dela. Toda očitno me je hotel na takšen način motivirati. Že kmalu za tem sem jim zabil dva gola. Lahko mu rečem le, hvala za dodatni motiv," je "avanturo" v Milanu končal Erling Haaland.