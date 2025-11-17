Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

'Mancini me je ves čas grabil za zadnjico. Hvala mu za to. Zabil sem mu dva gola'

Oslo, 17. 11. 2025 11.53 | Posodobljeno pred 3 urami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.J.
Komentarji
7

Norveška nogometna reprezentanca se je po 27 letih uvrstila na nogometno SP. Vikingi so bili še pred gostovanjem na Apeninskem polotoku z nogo in pol ter še s kakšnim centimetrom več že na mundialu v ZDA, po visoki zmagi proti Italiji (4:1) pa so tudi matematično na SP. Po zaostanku z 0:1 so Skandinavci v nadaljevanju azzurrom zabili poker golov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Erling Haaland
Erling Haaland FOTO: AP

V obračunu Italije in Norveške v skupini I sta ekipi odločali o prvem mestu, vsaj drugo sta si zagotovili že prej. V precej boljšem položaju so bili Norvežani s tremi točkami prednosti in zmago na prvi medsebojni tekmi. Italija bi za preobrat na lestvici potrebovala zmago s kar devetimi goli razlike, na koncu pa bila zelo daleč od uspeha. 

Preberi še Slovenija po doseženih zadetkih v družbi eksotov

Italijane je sicer v vodstvo popeljal Francesco Esposito v 11. minuti, izenačil je Antonio Musa (63.), potem pa je na sceno stopil Erling Haaland ter poskrbel za preobrat z goloma v 78. in 80. minuti. Piko na i norveškemu slavju pa je v sodnikovem dodatku postavil Jorgen Larsen. Norveška je tako kot Anglija kvalifikacije končala z vsemi možnimi točkami in se na SP uvrstila prvič po letu 1998. "Vesel sem, toda še bolj kot veselje me preveva olajšanje. Čeprav je bilo že vse jasno pred tekmo, pa šele sedaj zares lahko govorimo o mundialu. Pričakujem nogometno evforijo na Norveškem," je po zmagi na San Siru (4:1) sporočil Haaland. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Dolgo smo čakali na nov mundial, mislim, da smo pripravljeni na velike stvari," je povedal strelec dveh golov proti Italiji, ki je domačim novinarjem hitel razlagati še nekatere podrobnosti, ki so se dogajale med tekmo na San Siru in ki jih morda ni zabeležila kamera ... 

Erling Haaland na tekmi v Stožicah.
Erling Haaland na tekmi v Stožicah. FOTO: Luka Kotnik

"Že misel, da pridemo v Italijo in zmagamo s 4:1 je popolnoma nora. Sploh, ker smo po prvem počasu zaostajali. Smo kar nepredvidljiva reprezentanca, verjamem, da bomo trd oreh vsem v ZDA," je še dejal napadalec Manchester Cityja in razkril, kaj se je dogajalo z njegovo "senco", čuvajem, italijanskim branilcem Gianluco Mancinijem

Preberi še Kdo bi lahko preprečil navijaško sramoto v Stožicah?

"Pri rezultatu 1:1, začelo se je takoj po našem izenačenju, me je začel nepravilno ovirati, ves čas me je napadal in se me dotikal, kar sem še razumel kot tesno pokrivanje, a ko me je začel grabiti za zadnjico, mi ni bilo več vseeno," je bil slikovit Haaland. "Pomislil sem, kaj za vraga dela. Toda očitno me je hotel na takšen način motivirati. Že kmalu za tem sem jim zabil dva gola. Lahko mu rečem le, hvala za dodatni motiv," je "avanturo" v Milanu končal Erling Haaland.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet sp Haaland
Naslednji članek

'Mbappe lahko ob pomoči soigralcev letos osvoji Ligo prvakov'

Naslednji članek

Slovenija po doseženih zadetkih v družbi eksotov

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
17. 11. 2025 15.59
Ronaldo bi mu se placal za to…. 😂😂😂😂
ODGOVORI
0 0
Killing of Hind Rajab
17. 11. 2025 15.39
-1
no fino...erling pa ves nestrpen čakal da bi ga mancini grabil spredaj...haland živi bolj na severu norveške..prva vrsta pa nižje...se vidi globalno segrevanje...
ODGOVORI
0 1
Roadkill
17. 11. 2025 13.51
+1
Po tekmi se noben noče tuširat z Gianluco verjetno
ODGOVORI
2 1
Maxx365
17. 11. 2025 15.43
Kaj pa če se 😁
ODGOVORI
0 0
SenecaLucius
17. 11. 2025 15.47
Nogometaši niso plesalci….
ODGOVORI
0 0
abcde1234
17. 11. 2025 13.32
-2
To je značilno za makaronarje, kako je samo Uccio grabil Valentina za tazadnjo....ufff hot hot
ODGOVORI
0 2
Kolllerik
17. 11. 2025 15.23
+1
Ob takšnih situacijah postaneš cel trd, vidim... Ni čudno za navijača,, kluba,, v katerem so in igrajo razni Ronaldoti, Mbappeji, Asencii. .
ODGOVORI
2 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330