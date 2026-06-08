Mancini po arabski avanturi glavni kandidat za selektorja Italije

Roberto Mancini je italijansko izbrano vrsto vodil od 2018 do 2023 ter leta 2021 osvojil evropsko prvenstvo. Klop je zapustil, ker je bil neuspešen v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, ki ga je leta 2022 gostil Katar. Prav tam je bil nazadnje trener Al-Sadda, pred tem pa je še vodil reprezentanco Savdske Arabije.
Italija je brez selektorja od marca, ko je Gennaro Gattuso dobil odpoved zaradi spodrsljaja v kvalifikacijah za letošnje svetovno prvenstvo. Štirikratni svetovni prvaki bodo letos že tretjič zapored manjkali na mundialu. Azzurre začasno vodi selektor reprezentance do 21 let Silvio Baldini; junija je Italija pod njegovim vodstvom vpisala dve zmagi z 1:0 na prijateljskih tekmah z Luksemburgom in Grčijo.
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