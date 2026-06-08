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Nogomet

Mancini po arabski avanturi glavni kandidat za selektorja Italije

Rim, 08. 06. 2026 17.53 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
A.M. STA
Roberto Mancini

Številni italijanski mediji poročajo, da bo njihovo reprezentanco v prihodnje vodil domačin Roberto Mancini. V kratkem naj bi podpisal pogodbo do 2030 z letno plačo dva milijona evrov.

Roberto Mancini je italijansko izbrano vrsto vodil od 2018 do 2023 ter leta 2021 osvojil evropsko prvenstvo. Klop je zapustil, ker je bil neuspešen v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, ki ga je leta 2022 gostil Katar. Prav tam je bil nazadnje trener Al-Sadda, pred tem pa je še vodil reprezentanco Savdske Arabije.

Roberto Mancini po zmagi na Euru 2020
Roberto Mancini po zmagi na Euru 2020
FOTO: AP

Italija je brez selektorja od marca, ko je Gennaro Gattuso dobil odpoved zaradi spodrsljaja v kvalifikacijah za letošnje svetovno prvenstvo. Štirikratni svetovni prvaki bodo letos že tretjič zapored manjkali na mundialu. Azzurre začasno vodi selektor reprezentance do 21 let Silvio Baldini; junija je Italija pod njegovim vodstvom vpisala dve zmagi z 1:0 na prijateljskih tekmah z Luksemburgom in Grčijo.

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