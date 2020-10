Mancini 'pogreša' Balotellija

Po igranju v Franciji se je lani Balotelli preselil k Brescii, a je ta izpadla iz elitne lige, zaradi tega pa je italijanski reprezentant izkoristil klavzulo v pogodbi in klub zapustil.

"Zelo mi je žal, da ne igra. Star je 30 let, to so za nogomet najboljša leta, a on ne igra nikjer. Mislim, da je postal zrel igralec, za našo ekipo bi bil zelo koristen. Upam in želim, da bi si hitro našel klub, če bi konstantno igral, bi bil zagotovo zanimiv tudi zame," je dejal Mancini, ki je Balotellija vodil v Milanu in Manchester Cityju.

Balotelli je za zdaj v dresu italijanske reprezentance odigral 36 tekem, dosegel pa 14 golov. Zadnjo tekmo za "azzurre" je odigral septembra 2018.