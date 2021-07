Italijanski selektor: Zabavajte se in uživajte!

Italijanska reprezentanca se zdi kot prerojena. Roberto Mancini je svoje fante vsekakor naučil pravih stvari. Za dober rezultat ni vedno nujno garanje, lep rezultat se lahko priigra tudi z nasmehom, je eden izmed motov, ki odlikujejo moštvo. V polfinalu jih čaka reprezentanca Španije, napovedi so optimistične, vsekakor pa bo delo težje zaradi poškodbe enega izmed boljših posameznikov prvenstva Leonarda Spinazzole.

Steve Jobs je nekoč dejal, da ga ne zanima kako postati najbogatejši, temveč da želi zaspati vsak dan z občutkom, da je naredil nekaj čudovitega. In ravno s takšnim občutkom je najverjetneje v petek zvečer zaspal selektor italijanske reprezentance Roberto Mancini. Ne toliko zato, ker je njegova reprezentanca premagala Belgijo (2:1), dva fantastična zadetka sta dosegla Nicolo Barella in Lorenzo Insigne, in se uvrstila v polfinale evropskega prvenstva, temveč zaradi tega, ker je videl, kako njegovi fantje igrajo. Vse od začetka do konca proti prvouvrščeni ekipi na svetovni Fifini lestvici. "Naša pot je še dolga. Uživajmo v tej zmagi, bomo videli. Čestitke fantom, ki so bili zelo dobri," je po tekmi dejal selektor.

icon-expand Trener azzurov, Roberto Mancini. FOTO: AP

Mancini je reprezentanco prevzel v nič kaj rožnatem stanju. Ko je takrat zagotavljal, da z njo lahko osvoji evropsko ali morebiti celo svetovno prvenstvo, pa se je nemalokomu morda zdel celo nor. In sedaj se morda zdi še bolj nor. Potem pa je svojim fantom naročil: "Upajte si, četudi naredite napako. Zabavajte se in uživajte. Vedno napadajte, četudi brez žoge, čeprav smo že naprej!" Inovativnost, genialnost in zabava so besede, ki trenutno opišejo njegovo ekipo. Svoje fante je vsekakor naučil pravih stvari. "Zabaval sem se, kot da sem s prijatelji igral nogomet," je po tekmi dejal Insigne. Dober rezultat lahko priigraš z nasmehom, trpljenje ni vedno nujno.

Reprezentanca Italije se pripravlja na polfinalni obračun s Španci. Evropskega prvenstva niso osvojili vse od leta 1968, toda v obdobju skoraj treh let niso izgubili tekme. Neporaženi ostajajo na 32 tekmah, sedaj pa so v zmagovalnem nizu – imajo jih kar 13 zapored. V vsem tem času so le dvakrat remizirali. A kljub zgovornim številkam jih pred turnirjem ni nihče omenjal kot ene izmed favoritov. Zadeva pa se je spremenila kmalu po začetku prvenstva in nekaj odigranih tekmah. Napovedi pred polfinalnim obračunom so torej optimistične, vendar ne preveč utopične. Zaradi poškodbe Ahilove tetive Leonarda Spinazzole je moštvo izgubilo velik dragulj. Bil je eden najboljših igralcev turnirja. Toda pred odhodom je vsakega soigralca objel ter jim pustil nekaj, zaradi česar bodo močnejši. Tako kot je Christian Eriksen napolnil srca polfinalistov Dancev.