Mancini: Moštveni duh je zaščitni znak našega uspeha

Štirikratni svetovni prvaki so v finalu Eura 2020 po streljanju enajstmetrovk premagali Anglijo in tako osvojili drugi naslov evropskih prvakov, prvega po letu 1968. Poleg tega so Italijani v finalu EP igrali še v letih 2000 in 2012. "Ne zavedamo se, kaj nam je uspelo doseči. Veseli smo zaradi ljudi in italijanske javnosti, to je veliko veselje za nas. Osvojiti naslov evropskega prvaka prvič po letu 1968 in prinesti domov pokal je nekaj neverjetnega." Mancini je reprezentanco prevzel leta 2018, ko se Italija ni uspela kvalificirati za svetovno prvenstvo.

To je bila zanj 14 trenerska lovorika, prva z Italijo, potem ko med letoma 1984 in 1994 kot igralec z reprezentanco ni uspel osvojiti nobenega naslova. Mancini je bil del ekipe, ki je leta 1990 na SP v polfinalu izgubila po strelih z bele točke proti Argentini, na tekmi za tretje mesto pa so bili azzurri boljši ravno od Anglije.

Maja 2018 ni bilo veliko trenerjev, ki bi si želeli prevzeti italijansko vrsto in naslediti Giana Piera Venturo, potem ko se Italija prvič v 60 letih ni uspela uvrstiti na zaključni turnir SP. Prva izbira italijanske nogometne zveze Carlo Ancelotti je ponudbo vljudno odklonil, potem pa je na selektorski stolček sedel Mancini, takrat trener Zenit Saint Petersburga.

Mancini je kot trener lovorike osvajal s Fiorentino, Laziem, Interjem, Manchester Cityjem in Galatasarayem. Ko je prevzel Italijo, je bila njegova prva naloga ekipi povrniti samozavest.