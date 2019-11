Mandarić miri navijače Olimpije: Klub vodim kot družino

"Na igrišču so reči dobre, izven igrišča so dobre, nikakršne panike in kaosa ni. Jaz ne razumem, zakaj se takšne govorice prenašajo. Govori se veliko reči, to ni v redu, a kaj lahko? Moja naloga kot predsednik je, da Olimpijo vodim kot družino, da bo vse v redu in da bo stabilno. Tako tudi je,"je še povedal Mandarić, ki ne razume od kod takšna poročanja v slovenskih medijih. "Na to nimam vpliva, me pa čudi, od kod ljudem takšne izkrivljene informacije. Najbolje, da se na te zapise na odzivamo in nadaljujemo po svoji poti," je še dejal prvi mož vodilne ekipe lige, ki kakšnih velikih kadrovskih sprememb ne napoveduje. Zna se zgoditi, da bo zamenjal kakšnega človeka v pisarnah, trener Hadžić pa je trdno v svojem sedlu. Kot pravi njegov nadrejeni, ni nobenih razlogov za njegovo zamenjavo. Olimpija je na prvem mestu, igra lep, napadalen nogomet, kar si je predsednik že dolgo želel, ni pa ga dočakal v času trenerjaIgorja Bišćana, na katerega se je spomnil. Veliko sprememb naj ne bi bilo niti v igralskem kadru.

Daljša pogovora s predsednikom Olimpije si boste lahko ogledali v četrtkovi informativni oddaji SVET.