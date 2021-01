Mandarić o očitkih potencialnega kupca: Res je, nismo še vrnili 250.000 evrov

"Res je, to je resnica: Adamu Deliusu še nismo vrnili 250.000 evrov, ker je tako zapisano v pogodbi," nam je pojasnil opazno ganjeni predsednik Olimpije Milan Mandarić. 82-letni ameriški poslovnež srbskega rodu je še razložil, da je to bil znesek, ki je v pogodbi predviden kot plačilo stroškov za igralce, ki so bili na seznamu želja potencialnega kupca. "Olimpija je imela zaradi želja potencialnega kupca kar nekaj stroškov. V pogodbi, ki jo imajo tudi potencialni lastniki, je jasno zapisano, da je rok za vračilo 30. marec 2021. Oni so ta denar dali, da se pokrijejo stroški. Mi smo te stroške pokrili in ta denar, vse, kar je ostalo od tega denarja, bomo vrnili pošteno," nam je še zaupal Mandarić. "To ni bila ara, to je bila neka dodatna posebna pogodba, da oni pripeljejo nekatere igralce in da se s tem plačajo stroški za te igralce," je v pogovoru za 24ur.comše pojasnil Mandarić.

Ta je morebiten prevzem kluba s strani Adama Deliusaoznačil za prevaro, zato je potencialnemu kupcu iz Nemčije zaprl vrata tudi za naprej. "Potrdili so, da ne želijo nadaljevati, a da bi želeli imeti odprta vrata. Zame so ta vrata zaprta. Moje stališče je jasno: nekega dne bom prodal klub, a prodal ga bom ljudem, ki vedo, kaj delajo in ki bodo s tem klubom nadaljevali profesionalen posel. Klub ni lastništvo enega človeka, klub je lastništvo ljudi. Imam dolžnost, da klub prodam ljudem, ki so ga sposobni voditi," je nepopustljiv Mandarić, ki ga krasijo bogate poslovne izkušnje tako v svetu gospodarstva kot športa.

"To je tragedija, a še večja tragedija bi bila, če bi jaz njim prodal ta klub in dobil ves denar. Če bi oni prevzeli ta klub, bi bilo vse to, kar sem naredil v petih letih in pol, uničeno," je prepričan Mandarić. "Potencialni investitor (gre za ekipo, povezano z ljudmi, ki so se vrteli okoli hrvaškega trenerja Dina Skenderja, op. a.) se nikoli ni ukvarjal s športom. Njega so hobotnice okoli njega napeljale na to, da bi imele neke koristi. Da pridejo v klub, da prodajo nekatere naše mlade igralce, ki imajo dober potencial. In da tako pridejo v klub in da napravijo posel zase. A štiri mesece so me, oprostite izrazu, 'zezali' in vlekli za nos. Nato sem spoznal, da je to prevara za klub, ne samo zame,"je odstop od prodaje za našo spletno stran še opisal Mandarić.

22 milijonov evrov izgube

Za razliko od marsikaterega slovenskega poslovneža je Mandarić brez težav spregovoril tudi o finančnih detajlih, ki zaznamujejo poslovanje Olimpije. "Dogovorjena vrednost ob prodaji Olimpije Deliusovi ekipi je bila pet milijonov evrov,"nam je zaupal Mandarić. Na vprašanje, ali mu je žal, da je prevzel Olimpijo, pa je jasno odvrnil: "Vložil sem 22 milijonov evrov lastnega denarja. Kaj vi mislite, kako bi se vi počutili na mojem mestu?"S stališča financ Mandarić, ki je veljal za izjemnega poslovneža, kjer koli je deloval, zagotovo ne more biti zadovoljen. V uteho mu ostajata dva osvojena naslova prvaka. "S športne strani je vse skupaj majhna uteha, a kot poslovnež – bil sem med najuspešnejšimi v ZDA in kjer koli sem deloval, v 15 klubih v Evropi – sem tu v Sloveniji naredil veliko finančno napako, kar je slabo. A to, da sem po 25 letih Olimpijo vrnil k življenju, je vendarle neka uteha," je dodal Mandarić. Ta si kljub vsem težavam, na katere je naletel ob želeni prodaji kluba, Olimpijo želi prodati, a z jasnim ciljem: "Želim, da klub prevzamejo ljudje, ki ga ne bodo uničili, pač pa ga bodo znali voditi."Sam je klub po lastnih besedah kupil od prejšnjega lastnika (Izeta Rastoderja, op. a.) za šest milijonov evrov, a, kot zdaj pravi, so mu takrat obljubljali marsikaj, kar se pozneje ni izkazalo za resnično. "Sem sem prišel malo naiven. Prevarali so me ljudje, ki so mi obljubljali vse in še več. A takšen človek sem, nisem se mogel umakniti, ker sem takšen človek. Če sem dal besedo, potem moram odigrati do konca," zvest svojim načelom ostaja 82-letnik.