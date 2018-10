Mandarić o tragičnih dogodkih v Leicesterju: Izgubil sem dobrega prijatelja

"Ob izgubi vašega predsednika in mojega dobrega prijatelja izražam iskreno sožalje družini, klubu in vsem ljubiteljem nogometa v Veliki Britaniji. Gre za neprecenljivo izgubo, tako za Leicester City kot za nogomet. Izgubili smo uglednega, dobrega človeka in velikega ljubitelja nogometa, ki je uspešno uresničil vizijo, ki sem jo začel v Leicester Cityju. Klub je popeljal v sam vrh angleškega nogometa, navijačem je omogočil na videz nemogoče sanje, zaradi česar ga ne bomo nikoli pozabil," je v sožalnem telegramu zapisal Milan Mandarić, predsednik NK Olimpija Ljubljana.