Mandarić Olimpijo tudi uradno predal v roke novemu lastniku

"V zadnjih dneh se je v nekaterih medijih pojavilo veliko ugibanj in nepreverjenih trditev, ki delujejo zavajajoče in povzročajo napačno sliko v javnosti o poslu, ki je povezan s prodajo Olimpije. Nekatere neresnice in zavajanja so šla čez vse meje dobrega okusa, zato sem dolžan javnosti posredovati prave podatke o zaključku tega posla," je v sporočilu zapisal Milan Mandarić. Po skupščini športnega društva NK Olimpija, ki je bila 19. oktobra, je, kot je pojasnil, ostalo le še nekaj odprtih zadev, ki jih je bilo potrebno urediti. Zato sta se Adamom Deliusom znova sestala v sredo, 3. novembra, je še dodal. "Na tem sestanku sva se dogovorila, na kakšen način bodo uporabljena sredstva, ki so jih novi lastniki vplačali kot kupnino na račun pri notarju, s tem sva odpravila še zadnje ovire na prevzemni poti," je zatrdil ameriško-srbski poslovnež, ki je sredi junija 2015 prevzel Olimpijo in jo v sezoni 2015/16 popeljal do naslova državnih prvakov po 21 letih.

"Sam sem se pri tem ravnal odgovorno in v skladu z mojimi obljubami, da se iz tega denarja najprej poplačajo vse terjatve, ki jih ima NK Olimpija, da bo klub po mojem odhodu razbremenjen vseh dolgov, tudi mojega vložka, vrednega več kot 20 milijonov evrov. Temu sem podredil vse druge poslovne motive, tudi izplačilo dela kupnine, ki gre na moj račun in bo zadnji izplačan. Z gospodom Deliusom sva se o vseh podrobnostih sporazumela, podpisan je bil aneks k pogodbi in moja obljuba je s tem v celoti izpolnjena," je poudaril Mandarić.

S tem je Olimpijo dokončno, tudi uradno, predal v roke novemu lastniku in prihodnost Zmajev je sedaj izključno v rokah novega predsednika in njegovih sodelavcev.

"Gospodu Adamu Deliusu se zahvaljujem za korekten odnos in mu želim veliko športnih in poslovnih uspehov pri vodenju največjega slovenskega nogometnega kluba. Nogometnemu klubu Olimpija želim še dolgo uspešno prihodnost, vsem ljubiteljem nogometa v Ljubljani in Sloveniji pa veliko športnih užitkov na Stožicah," je izjavo za javnost sklenil Mandarić.