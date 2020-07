Mandarić ostaja v Ljubljani: Olimpije ne morem pustiti na cedilu

"Ob koncu ene takšne sezone je normalno, da iščemo odgovore za naše neuspehe. Pojasnilo nikakor ni preprosto. Olimpija je klub, ki je imel v zadnjih vrstah najbolje plačane posameznike. Ti so imeli vse pogoje za normalno delo in doseganje vrhunskih rezultatov. To kakovost smo lahko videli na tekmah, kjer je ekipa zasijala v polnem sijaju," je za uradno klubsko spletno stran uvodoma dejal predsednik kluba Milan Mandarić.

Po njegovem mnenju so sledili tudi nerazložljivi padci, ekipa je na trenutke igrala brez volje in želje po zmagi. "To se je dogajalo v času, ko sta prejšnji trener Safet Hadžić in njegova ekipa imela popolno podporo kluba in le neuspehi naših glavnih tekmecev so nas držali v tekmi za naslov. Odločitev za menjavo nekdanjega trenerja je sledila kot rezultat ocene, da so razmere v moštvu pred nadaljevanjem prvenstva zelo slabe, tako telesno kot v moštvenem duhu, zato so bile spremembe nujne," je Hadžićevo zamenjavo pojasnil Mandarić.

Zamenjava Hadžića nujna, mnogi nogometaši si niso zaslužili zelenega dresa

Po mnenju Mandarića so trenutne razmere posledica težav, ki so se nakopičile v zadnjih letih, zaradi malomarnega dela in škodljivih dejanj posameznikov iz prejšnjega vodstva, kar je še dodatno obremenilo finančno poslovanje kluba in pripeljalo v Olimpijo veliko nogometašev, ki nikoli niso imeli mesta v klubu. Zaradi tega so z mnogimi prekinili pogodbe, v zadnjih šestih mesecih pa tudi popolnoma zamenjali vodstvo v pisarnah.

"Zmotno je prepričanje, da so moje želje, ki so jih spremljale ljubezen do Olimpije in nogometa, navdušenje in velike naložbe, dovolj za uspeh kluba. Takšno izkušnjo sem v Slovenijo prinesel iz Anglije. Očitno je bilo moje prepričanje naivno. Imeli smo velike težave zaradi značaja nekaterih naših igralcev, katerih osebni interesi so bili daleč nad interesi kluba," je zapisal Mandarić in obljubil, da bo imela ekipa v novi sezoni bistveno bolj urejene razmere za vadbo, saj so od MO Ljubljana pred kratkim dobili na uporabo dve novi vadbeni igrišči.