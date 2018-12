Mandarić po polomu v Kidričevem napovedal korenite spremembe

"Videli smo igro nogometašev, ki niso pokazali srca, niti prave želje po zmagi. Gledali smo naše branilce, ki so pred publiko pasivno opazovali, kako nasprotnik polni našo mrežo. V zelo klavrni predstavi so najbolj plačani igralci v slovenski ligi občasno spominjali na rekreativce iz vaške lige, ki jim je povsem vseeno za to, kar se dogaja na igrišču. To pomanjkanje želje in motivacije je viselo v zraku že nekaj časa in na to sem opozarjal tudi pred tekmo proti Aluminiju. Če izvzamem nekaj častnih izjem, je bilo videti, da so misli nekaterih naših zvezdnikov daleč stran od igrišča v Kidričevem. Takemu odnosu do nogometa ni prostora na igrišču, še manj v Olimpiji," je nadaljeval prvi mož Olimpije in zaključil z :"Ko sem prevzel Olimpijo je bil klub v veliko bolj skromnem stanju v vseh pogledih, kot je danes. Kadrovsko, finančno, organizacijsko. A imeli smo željo, imeli smo energijo, imeli smo igro in cilj. V Kidričevem ni bilo videti nič od tega. In tega kot predsednik kluba ne nameravam pasivno opazovati. Prišel je torej čas, da nekateri zaključijo svojo bogato preplačano kariero v klubu, ki mu že dalj časa ne vračajo niti delčka tega, kar od njega dobijo. V naslednjih mesecih bomo Olimpiji skušali dati drugačen, pomlajen videz in za nekatere to pomeni konec skupne poti. V naslednjih dneh bom opravil pogovore z vsemi in najbolj odgovornimi za včerajšnji polom in za stanje, o katerem govorim bom prijazno ponudil možnost, da sami zapustijo klub."