Mandarić: Prodajam vse, kar imam v Sloveniji

Predsednik ljubljanskega nogometnega kluba Olimpija Milan Mandarić je pojasnil, zakaj neuspešno išče kupca za NK Olimpijo in se hiti umakniti iz Slovenije. Kot je že nekajkrat povedal, mu po štirih letih in pol v Ljubljani zmanjkuje potrpljenja in denarja za financiranje ljubljanskih nogometašev.

Milan Mandarić FOTO: Damjan Žibert

Ker Milanu Mandarićukljub nekaterim obljubam morebitnih kupcev s prodajo kluba slabo kaže, mora prodati nepremičninske projekte v Ljubljani in Kopru. Ameriški poslovnež srbskih korenin je s svojimi bogatimi izkušnjami iz nogometnega posla in z za slovenski nogomet nepredstavljivo veliko denarja pred štirimi leti in pol prišel v Slovenijo. "Nenehno me sprašujejo, kaj mi je bilo tega treba, posebno žena in obe hčeri. Moja največja napaka je bila, da sem tu delal tako, kot sem bil vajen delati zadnjih 50 let v angleškem in ameriškem poslovnem okolju," je dejal Mandarić, ki trdi, da je od prihoda v Ljubljano v klub vložil več kot 15 milijonov evrov svojega denarja. Za Delo je še dejal, da so ga v Slovenijo pripeljala čustva in vera, da imamo tu evropsko poslovno okolje.

Do zdaj še nisem naletel na niti enega resnega kupca. K meni so prihajali ljudje, ki so jih vodili različni interesi ... —Milan Mandarić

Zdaj ve, da čustva niso najboljši svetovalec v poslovnih odločitvah. Mandarić že dlje časa poskuša poiskati novega lastnika Olimpiji, da bi si povrnil del vloženih sredstev, klubu pa zagotovil stabilno prihodnost. Italijanski interesent se je izkazal za neresnega, zato dvomi o možnostih za uspeh pogajanj s prihodnjimi kupci. "Do zdaj še nisem naletel na niti enega resnega kupca. K meni so prihajali ljudje, ki so jih vodili različni interesi, še vedno pa nisem končal vseh pogovorov," je dejal predsednik ljubljanskega kluba, ki je zadržan tudi glede zadnjih napovedi, da bi sklenil posel z nemškimi ponudniki. Poudarja, da klub ni njegova last, vanj sicer vlaga in ga upravlja, klub pa bo vedno ostal ljubljanski in slovenski. Scenariju, po katerem bi klub vrnil v javno upravljanje, ne nasprotuje, vendar o tej možnosti ni še z nikomer resno govoril.





Milan Mandarić še ni našel ustreznega kupca za Olimpijo. FOTO: 24ur.com