Mandarić še ni prodal Olimpije, čaka tri milijone evrov

So to zadnji dnevi oziroma tedni Milana Mandarića v zeleno-belem ljubljanskem prvoligašu?

Milan Mandarić, predsednik in večinski lastnik Nogometnega kluba Olimpija, na četrtkovi predstavitvi dresov za novo sezono ni želel govoriti o prodaji Olimpije. Z zanimanjem si je ogledal novo kolekcijo dresov za sezono 2019/20 v zeleni barvi za domače tekme, beli za gostovanja in sivi kot tretji rezervni barvi, s predstavniki medijev pa ni spregovoril niti besede, poroča Dnevnik. Takoj po prireditvi v Ljubljani je zaradi družinskih razlogov odpotoval v San Francisco, kjer je domovanje družine Mandarić. V slovensko prestolnico naj bi se vrnil še pred začetkom nove sezone, ki jo bo Olimpija začela v četrtek, 11. julija, s prvo tekmo prvega kroga kvalifikacij za Ligo Evropa z Rigasom iz Latvije.

OLIMPIJA

Mandarić želi po štirih letih skleniti delo v Ljubljani, potem ko je osvojil po dva naslova državnega in pokalnega prvaka, vendar za nakup Olimpije ni bilo velikega zanimanja. Edini vlagatelj, ki je pokazal zanimanje za Olimpijo, je italijanski poslovnež Gabriele Nardin, za katerim pa naj bi bili neuspešni nogometni poskusi na Malti, v Španiji in na Portugalskem.

Jermaniš športni direktor?

Po neuradnih informacijah naj bi Mandarić z njim že sklenil pogajanja o prodaji kluba, a posel bo uradno sklenjen in veljaven šele, ko bo Nardin na račun Mandarićevega podjetja nakazal tri milijone evrov, kar je približno polovica kupnine. Preostali del kupnine bi bil poravnan z deležem od prodaje igralcev. Na potezi je torej Nardin, da s plačilom kupnine potrdi resnost namere o prevzemu Olimpije. Če odide Mandarić, bodo zanesljivo sledile spremembe v administrativnem ustroju kluba. Z Nardinom je povezan nekdanji slovenski reprezentant Alfred Jermaniš, ki naj bi prevzel položaj športnega direktorja.

Osemdesetletni srbsko-ameriški poslovnež, ki je bil rojen v bližini Gospića, je pred štirimi leti prevzel Olimpijo od dotedanjega lastnika Izeta Rastoderja. Ta je to potrdil 1. junija 2015, dva tedna pozneje pa je dogovor dobil potrditev še na občnem zboru kluba. Po poročanju slovenskih medijev je Mandarić tedaj za klub plačal štiri milijone evrov. Rastoder je zeleno-bele vodil od leta 2010, pod njegovim vodstvom pa Olimpija ni osvojila nobene lovorike.

Mandarić je od konca sedemdesetih let prejšnjega stoletja povezan z nogometom. Najprej je vlagal v klube v ZDA, nato pa ga je pot vodila v Evropo. Začel je v Belgiji in Franciji, nato je postal lastnik angleških klubov Portsmouth, Sheffield Wednesday in Leicester City. Slednjega je prodal avgusta 2010, po osvojitvi League 1, po kakovosti drugega tekmovanja na lestvici prvenstev v Angliji. Leicester City je nato v sezoni 2015/16 prvič v zgodovini osvojil naslov v angleški elitni Premier League. V Sloveniji je bil pred prihodom v Ljubljano pred desetletjem vpet tudi v delovanje koprskega kluba FC (Luka) Koper.