Mandarić sklical skupščino, postopek prodaje poteka po načrtih

"Postopek prodaje kluba teče po dogovorjenih načrtih in rokih. Kupec je do sedaj pokazal veliko resnost v svoji nameri, da prevzame klub. Pričakujem, da bomo sredi oktobra takoj po moji vrnitvi iz ZDA izvedli skupščino, na kateri bomo uradno potrdili zaključek tega posla," je danes zapisal predsednik Olimpije Milan Mandarić.

Ameriški poslovnež in lastnik ljubljanskega nogometnega kluba je v minulih letih večkrat napovedoval prodajo kluba, zdaj pa je Mandarić našel "resnega in odgovornega kupca".

Po poročanju več slovenskih medijev naj bi Mandarića na čelu zmajev zamenjal nemški poslovnež Adam Delius. Z njim naj bi že uskladil vse podrobnosti in podpisal pogodbo o prevzemu, novi lastnik pa naj bi že nakazal dogovorjen znesek v višini pet milijonov evrov.

Kot danes poroča časnik Delo, s plačilom kupnine Olimpija dobiva novo vodstveno garnituro in strategijo delovanja. Delius je za časnik izjavil, da je cilj kluba "osvojiti čim več naslovov in promovirati prihodnje rodove mladih nogometašev".

"Od vseh igralcev pričakujemo, da nosijo zmaja v srcu. Želimo, da smo vsi skupaj ponosni na Olimpijo in Ljubljano," je za Delo izjavil Delius, ki naj bi več o razvojnih načrtih povedal ob predaji z Mandarićem na skupščini. Delius je sicer Olimpijo želel kupiti že konec lanskega leta, a do zaključka posla po nakazilu are ni prišlo.