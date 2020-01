Mandarić: Svetloba na koncu tunela? Bolj luč lokomotive, ki drvi proti meni

"Moram poudariti, da je Olimpija od mene v teh štiri letih in pol zahtevala veliko. Kar se tiče energije, entuziazma, zdravja, da o denarju sploh ne govorim, zapravil sem veliko denarja," je pogled nazaj v daljšem pogovoru z Mileno Novak začel predsednik Olimpije Milan Mandarić. Ta je bil tik pred dokončnim umikom iz ljubljanskega prvoligaša, a je dogovor z nemškimi vlagatelji padel v vodo. V vseh pogovorih je vedno poudarjal, da mu je najpomembnejše to, kako se ga bodo ljudje spominjali po njegovem odhodu. "Meni je pomembno, da sem prišel, ko me je Olimpija potrebovala ...," je tokrat izpostavil Mandarić. V pogovoru je bilo čutiti, da so Mandariću dogovarjanja, pregovarjanja in konstantno razmišljanje o prihodnosti Olimpije vzela veliko energije in volje."Energijo hrani entuziazem, a entuziazem dobite, ko vidite okoli sebe ljudi, ki so zadovoljni, da imajo radi to in uživajo v tem, kar se dogaja. Zaradi takšnih ljudi mi je najpomembneje, da ostanem in zaključim to zgodbo tako, kot se spodobi," je jasen 81-letni ameriški poslovnež srbskih korenin.

Najbolj ga muči oz. jezi miselnost določenih ljudi, s katerimi je sodeloval. "Niso gledali, kaj je najbolje za Olimpijo, ampak so gledali na to, kako bi jo izkoristili, tukaj sem postal malo razočaran. Ko pridete nekam in se počutite, da niste dobrodošli tam. To je zelo zelo neprijeten občutek,"je dušo izlil Mandarić. Ta pravi, da zdaj najbolj potrebuje počitek - tako fizični kot psihični. "Potrebujem dopust. Želim, da grem lažje skozi dan, da nimam takšnega pritiska prav vsak dan. Stalno so neke težave, ves čas sem videti kot gasilec, tako kot so v Avstraliji gasili požare, tako se jaz počutim," je karikiral Mandarić. Vseeno je našel v Sloveniji nekaj, kar mu daje energijo in motivacijo. "Vseeno sem našel nekaj v Sloveniji, kar je lepo. Ni vse tako grozno. Pa veš kaj je to? Nisi me vprašala! Slovenke! Če pa ne verjamete meni, pa vprašajte Donalda Trumpa," se je pošalil predsednik Olimpije. Ta se v ljubljanski klub, ko bo enkrat odšel, ne bo več vrnil. "Napravil bom korak naprej, to zagotovo, ostal bom v nogometu, a še ne vem kje. Zdaj mi je najbolj pomembno, da rešim situacijo z Olimpijo tako, kot se spodobi," je še pojasnil.

Utrujen, razočaran, slabe volje ...

"Vsakič ko se vrnem domov iz pisarne, sem zelo utrujen, nisem dobro razpoložen, ker sem cel dan imel težave, neke stvari, ki sem jih moral reševati, neke stvari, ki ne bi smele biti takšne, kot so. Večji del dneva res ni srečen," je priznal Mandarić in nadaljeval: "Moja težava je, ker sem pozitivna oseba in vedno verjamem, da je sonce ali svetloba na koncu tunela, a največkrat sem ugotovil, da je ta svetloba na koncu tunela luč od lokomotive, ki drvi proti meni. Vem, vem, a ni sonca."

A vseeno, predsednik Olimpije kljub težkim časom najde sončne pozitivne trenutke s svojo družino, družina je mesto, kjer najde notranji mir. "Imam zelo poseben odnos, sploh s svojima hčerkama, to so moje princeske. Njih zelo skrbi zame, in zaradi njih ne želim negativnih stvari okoli sebe. Zelo sem srečen, da jih imam, moje hčerke so svetla točka mojega življenja,"je zaključil ameriški poslovnež.