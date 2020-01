Mandarić vse bližje umiku, pogoj ostaja nakazana kupnina

Mandarić (na fotografiji) je z Olimpijo osvojil prva državna in pokalna naslova po preboju iz nižjih lig.

Že od konca jesenskega dela prvenstva naraščajo namigovanja, da je Milan Mandarić znova blizu dokončnemu odhodu iz ta čas vodilnega kluba slovenskega prvenstva, ljubljanske Olimpije. Po poročanju več slovenskih medijev ob koncu lanskega leta je že nekaj časa v igri nemški kapital. Da je prodaja Nemcem vse bolj resen scenarij, kaže sklic izredne volilne skupščine za 20. januar ob 11. uri, na kateri bodo izbirali naslednika Mandarića. V dokumentih, objavljenih na spletni strani kluba, je kandidat za njegovega naslednika nemški poslovnež Thomas Kaiser. Za člane nadzornega in izvršnega odbora pa so predlagani Laurent Libert, Nadi Fetaiin Mathias Ciercynski.

Pred skupščino pa mora potencialni novi lastnik po navedbah neimenovanih virov blizu kluba še izpolniti vse pogoje, predvsem plačati kupnino. Ta naj bi bila po poročanju portala Nogomania.com in tudi več drugih medijev ob koncu lanskega leta vredna okoli sedem milijonov evrov. Sklic skupščine je bilo namreč po besedah istega vira zakonsko treba objaviti za izvedbo skupščine 20. januarja. To pa naj bi sovpadalo z roki za izpolnitev pogojev, ki naj bi jih kupcu postavil Mandarić.

Mandarić, ki je v štirih letih in pol, odkar je prevzel klub iz Ljubljane, osvojil dva naslova državnega prvaka in dva pokalna naslova, že več kot leto dni išče potencialnega kupca za klub. V času poletnega premora naj bi bil po poročanju slovenskih medijev blizu prodaji italijanskemu interesentu Gabrieleju Nardinu, ki pa se je po njegovih besedah s "svetovalcem" Alfredom Jermanišem izkazal za neresnega.

