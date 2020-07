Se Mandžukić vrača na Apeninski polotok?

Prav Italija naj bi bila naslednja destinacija Maria Mandžukića, saj si ga v svojem klubu želi videti nekdanji italijanski reprezentant Pippo Inzaghi. Ta vodi novopečenega prvoligaša Benevento, katerega član je tudi slovenski vezist Dejan Vokić in kateremu se je pred dnevi pridružil nekdanji francoski reprezentant Loic Remy. Za Mandžukića naj bi se sicer zanimali tudi v Turčiji pri Galatasarayu in Fenerbahčeju, član slednjega jeMiha Zajc.



Mandžukić, ki je reprezentančno pot sklenil leta 2018 po drugem mestu na svetovnem prvenstvu v Rusiji, je v karieri igral še za Atletico Madrid, Bayern, Wolfsburg, Dinamo, Zagreb in Marsonio. Za Hrvaško je zbral 89 tekem in 33 golov.