Pikri Mourinho: Zdaj se bo videl pravi trenerski obraz Zidana

Za izkušenega portugalskega trenerja Joseja Mourinha je novi/stari trener Madridčanov Zinedine Zidane precejšnja trenerska neznanka. "Potrebno je priznati, da je v tako kratkem času uspel storiti nekaj, kar nobenemu trenerju v zgodovini nogometne igre ni in verjetno tudi ne bo nikoli uspelo - povezati tri zaporedne naslove v ligi prvakov; A kljub temu ne moremo govoriti o karieri, saj je preprosto premalo časa samostojni trener," je v svojem slogu v intervjuju za francoski Canal Plus uvodoma dejal evropski klubski prvak s Portom in milanskim Interjem.



Ni skrivnost, da je po odhodu Santiaga Solarija nekaj časa za glavnega favorita Argentinčevega naslednika veljal prav razvpiti Mourinho, ki pa je hitro naletel na velik odpor 'galaktične' slačilnice. "Pogrešam vsakodneven stik z nogometaši, s slačilnico ... Medčloveški odnosi so zelo pomembni, še posebej v tako uglednih kolektivih, v katerih sem doslej sodeloval. Real je poseben klub s posebnim načinom delovanja, pritiski so enormni, zato bo zanimivo videti, kako se bo v svojem drugem trenerskem mandatu znašel Zidane. ne bo mu lahko," je poudaril 56-letni strokovnjak iz Setubala, ki sicer pritrjuje mnogim simpatizerjem 'belega baleta', da je 46-letni Francoz najprimernejša oseba za vodenje zvezdniškega kolektiva s kultnega Santiaga Bernabeua.