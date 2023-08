Mane uradno soigralec Cristiana Ronalda

Mane je k Bayernu prestopil na začetku sezone 2022/23, pred tem pa je šest let igral za Liverpool. Na Otoku si je kruh služil še pri Southamptonu, tja pa prestopil iz Salzburga. Kariero je začel v domovini pri Generationu, kasneje pa se je podal v Francijo k Metzu, od koder je za štiri milijone evrov prestopil k avstrijskim serijskim prvakom.

Mane je naslednji na seznamu uglednih nogometašev, ki so se poleti podali v Savdsko Arabijo, med njimi so Roberto Firmino, Riyad Mahrez, Edouard Mendy, Karim Benzema, Jordan Henderson, N'Golo Kante, Allan Saint-Maximin in drugi.