Mane uradno za tri leta član Bayerna, Minamino se seli v Francijo

Sadio Mane je včeraj v Münchnu uspešno opravil zdravniški pregled, danes pa je tudi uradno podpisal pogodbo z bavarskim moštvom za naslednja tri leta (do poletja 2025). Po poročanju angleških medijev bo njegov prestop iz Liverpoola Bayern stal približno 41 milijonov evrov. Osnovno izhodišče je 32 milijonov evrov, ostalo pa je vezano na njegovo uspešnost.

"Zelo sem vesel, da sem končno pri FC Bayernu v Münchnu. Imeli smo veliko pogovorov in že od samega začetka sem čutil velik interes tega velikega kluba. Tako da v mislih že od začetka ni bilo nobenega dvoma: to je pravi čas za ta izziv. S tem klubom želim doseči veliko, tudi na mednarodni ravni. V Salzburgu sem spremljal številne tekme FC Bayerna, ta klub mi je zelo všeč," je v izjavi na uradni spletni strani bavarskega kluba dejal 30-letni senegalski reprezentant.

Obenem se je na svojem Instagram profilu poslovil od navijačev redsov, ki so ga zelo spoštovali. "Pozdravljeni dragi navijači!! Težko je najti prave besede za to. Želim se vam samo iz srca zahvaliti, tako sem vesel, da sem zelo majhen del tega neverjetnega uspeha, ki smo ga imeli skupaj v zadnjih šestih letih. Vedno ste bili tam. V dobrih in slabih časih. Tega ne bom nikoli pozabil. Hvala še enkrat. You never walk alone," je zapisal Mane, ki je bil eden ključnih igralcev ob osvajanju številnih trofej, ki so končale v vitrinah liverpoolskega moštva.