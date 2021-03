Manchester City po odhodu Agüera vse svoje moči usmerja v Haalanda

Sinjemodri po pisanju katalonskega Sportasicer istočasno opuščajo možnost prestopaLionela Messija, saj so ocenili, da trenutno bolj potrebujejo osrednjega napadalca, ki bo skrbel za nenehno zabijanje golov. Trnek naj bi vrgli proti Haalandu, vprašanje pa je, če bo Norvežan z agentom Railo vabo zagrabil. A morda bo ugriz v slednjo olajšala bogata finančna injekcija za Haalanda, Raiolo in Borussio Dortmund. Otoški mediji trdijo, da bi City za prestop Haalanda moral odšteti vsaj 180 milijonov evrov, agent Raiola pa da vztraja, da mora Haaland postati najbolje plačani nogometaš Premier League v zgodovini. Letno za Haalanda zahteva – reci in piši – 36,6 milijona evrov. V petih sezonah, kolikor naj bi veljala prvotna pogodba, bi tako Norvežan pri sinjemodrih zaslužil kar 183 milijonov evrov.

Jasno je, da se za Haalanda, ki je na 38 tekmah zabil 39 golov, zanimajo največja evropska imena. Zdi se, da bo poletje 2021 ključno v boju za norveškega dragulja, ki pred četrtfinalom Lige prvakov z desetimi doseženimi zadetki ostaja trdno na vrhu strelcev tega tekmovanja. Haaland, ki je že 'stalnica' na nogometnem zemljevidu, je sicer dolgoročna naložba, saj ima vsega 20 let. Kot pišejo britanski mediji, naj bi k selitvi k Cityju prispevala tudi zgodovina, saj je njegov oče Alfie tri sezone branil barve sinjemodrih.