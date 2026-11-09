Manj kot 200 km od Slovenije se je začela zgodba legende, ki je osvojila nogometni svet

Nogometni zvezdnik Juventusa Alessandro Del Piero FOTO: AP

Mesto Conegliano, v katerem živi približno 35.000 prebivalcev, leži na severovzhodu Italije, nedaleč od Furlanije - Julijske krajine in slovenske meje, od katere ga loči slabih 200 kilometrov. Najbolj je poznano po vinogradništvu in belem penečem vinu Prosecco. V mestu domuje tudi najstarejša italijanska vinska šola. Je rojstni kraj številnih pomembnih osebnosti, med njimi slikarjev Cime da Conegliano in Francesca Beccaruzzija ter skladatelja in dirigenta Piera Adolfa Tirindellija. Mesto ima tudi svoj nogometni klub Conegliano, ki nastopa šele v Serie D, četrtem rangu italijanskega nogometnega prvenstva. Očitno lahko na podlagi navedenih podatkov z mirno vestjo rečemo, da Conegliano ne velja ravno za športno mesto. Zato je še toliko bolj presenetljivo, da se je prav tukaj rodil eden največjih nogometašev v zgodovini italijanskega nogometa – Alessandro Del Piero. Pred natanko 52 leti, 9. novembra 1974, je namreč to mestece postalo rojstni kraj bodoče nogometne legende.

icon-chevron-right 1 6 icon-chevron-right Alessandro Del Piero in Patrick Vieira Reuters

Alessandro del Piero Reuters

Alessandro del Piero Reuters

Alessandro Del Piero Reuters

Italijanski napadalec Alessandro Del Piero Profimedia

Alessandro Del Piero in Cristiano Ronaldo Instagram











Svojo nogometno pot je Del Piero začel v San Vendemianu. Leta 1988 je zapustil domače okolje in se pridružil mladinski ekipi Padove. Pri komaj 17 letih je 15. marca 1992 debitiral v Serie B na tekmi proti Messini. Le leto pozneje pa je sledil prestop k italijanskemu nogometnemu velikanu – Juventusu. Pri Juventusu je debitiral 12. septembra istega leta. S tem se je začela skoraj dve desetletji dolga zgodba, v kateri je Del Piero skupaj s "staro damo", kot pravijo torinskemu klubu, dosegel izjemne uspehe. Leta 1996 je na rimskem stadionu Olimpico z Juventusom osvojil Ligo prvakov, drugo v klubski zgodovini. V naslednjih sezonah je dodal še številne italijanske naslove prvaka in postal eno najbolj prepoznavnih imen svetovnega nogometa. Znan je bil predvsem po tehnično dovršenih zadetkih in značilnih strelih v zgornji kot, ki so jih navijači poimenovali kar "gol alla Del Piero".

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Prve ovire

Zdelo se je, da Del Pierova kariera poteka po načrtih in da je na poti, da postane eden najboljših, če ne celo najboljši nogometaš na svetu. Nato pa je prišlo leto 1998 in tekma proti Udineseju, na kateri je Italijan utrpel hudo poškodbo kolena, zaradi katere je izpustil velik del sezone. Odsoten je bil kar devet mesecev in mnogi so dvomili, da se bo še kdaj vrnil na najvišjo raven. A Del Piero ni obupal. Njegova vrnitev med najboljše ni bila preprosta, vendar je dokazal svojo vztrajnost in nogometno veličino. Leta 2001 je postal kapetan Juventusa. Skupaj z novo generacijo vrhunskih nogometašev je staro damo znova popeljal na vrh italijanskega nogometa.

Nov udarec

Toda ravno v času, ko bi moral biti v zenitu svoje kariere, je Del Piera doletel nov udarec. Tokrat ne zaradi poškodb ali nogometnih sposobnosti, temveč zaradi dogajanja zunaj zelenic. Juventus se je namreč znašel v središču škandala Calciopoli in doživel enega najtežjih trenutkov v svoji zgodovini. Klub je bil kaznovan s selitvijo v Serie B, številni zvezdniki pa so ga zapustili. Del Piero se je odločil ostati. Skupaj z Gianluigijem Buffonom, Davidom Trezeguetjem in Pavelom Nedvedom je pomagal Juventusu osvojiti Serie B in se že naslednjo sezono vrniti meditalijansko elito. V tem obdobju je Del Piero za navijače bianconerov (beločrnih) postal veliko več kot le nogometaš – postal je sinonim za Juventus.

Ikona Juventusa in Italije

Toda v istem letu, ko je v klubski karieri doživljal ene najtežjih trenutkov, je v reprezentančnem dresu pisal epopejo svoje kariere. Leta 2006 je z Italijo osvojil naslov svetovnega prvaka in tako dopolnil svojo bogato nogometno zgodbo ter se za vedno zapisal med nesmrtne legende Juventusa in italijanskega nogometa. Po vrnitvi Juventusa v Serie A je nadaljeval z odličnimi predstavami, medtem ko se je klub počasi, a vztrajno vračal na pota stare slave. Bolj ko se je bližal konec njegove kariere v Torinu, višje se je vzpenjal tudi Juventus. Najlepše slovo od črno-belega dresa ga je dočakalo v njegovi 19. sezoni v Torinu. V sezoni 2011/12 je Juve pod vodstvom Antonia Conteja neporažen osvojil naslov italijanskega prvaka. Za Del Piera je bil to šesti uradni naslov Serie A, čeprav sta mu bila dva naslova zaradi afere Calciopoli odvzeta. Bila je popolna pika na i skoraj dve desetletji dolgi zgodbi, polni zmag, razočaranj, zvestobe in nepozabnih trenutkov.

Alessandro Del Piero FOTO: AP

Po slovesu od Juventusa je nogometno pot nadaljeval še v Avstraliji in Indiji, preden je leta 2015 dokončno končal profesionalno kariero. Alessandro Del Piero v dresu Juventusa:

Sezone: 19,

Nastopi, 705,

Goli: 290.