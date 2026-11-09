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Nogomet

Manj kot 200 km od Slovenije se je začela zgodba legende, ki je osvojila nogometni svet

Conegliano, 09. 11. 2026 06.00 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
Š.Z.
Alessandro Del Piero

Na današnji dan pred 52 leti se je v mestu Conegliano, slabih 200 kilometrov zahodno od slovenske meje, rodil deček, ki je pozneje postal eden najboljših nogometašev vseh časov. Tako s klubom kot z reprezentanco je osvajal največje lovorike in najprestižnejša individualna priznanja. Alessandro Del Piero je postal sinonim za Juventus in eno največjih imen italijanske nogometne reprezentance.

Nogometni zvezdnik Juventusa Alessandro Del Piero
Nogometni zvezdnik Juventusa Alessandro Del Piero
FOTO: AP

Mesto Conegliano, v katerem živi približno 35.000 prebivalcev, leži na severovzhodu Italije, nedaleč od Furlanije - Julijske krajine in slovenske meje, od katere ga loči slabih 200 kilometrov. Najbolj je poznano po vinogradništvu in belem penečem vinu Prosecco. V mestu domuje tudi najstarejša italijanska vinska šola. Je rojstni kraj številnih pomembnih osebnosti, med njimi slikarjev Cime da Conegliano in Francesca Beccaruzzija ter skladatelja in dirigenta Piera Adolfa Tirindellija. Mesto ima tudi svoj nogometni klub Conegliano, ki nastopa šele v Serie D, četrtem rangu italijanskega nogometnega prvenstva.

Očitno lahko na podlagi navedenih podatkov z mirno vestjo rečemo, da Conegliano ne velja ravno za športno mesto. Zato je še toliko bolj presenetljivo, da se je prav tukaj rodil eden največjih nogometašev v zgodovini italijanskega nogometa – Alessandro Del Piero. Pred natanko 52 leti, 9. novembra 1974, je namreč to mestece postalo rojstni kraj bodoče nogometne legende.

Svojo nogometno pot je Del Piero začel v San Vendemianu. Leta 1988 je zapustil domače okolje in se pridružil mladinski ekipi Padove. Pri komaj 17 letih je 15. marca 1992 debitiral v Serie B na tekmi proti Messini. Le leto pozneje pa je sledil prestop k italijanskemu nogometnemu velikanu – Juventusu.

Pri Juventusu je debitiral 12. septembra istega leta. S tem se je začela skoraj dve desetletji dolga zgodba, v kateri je Del Piero skupaj s "staro damo", kot pravijo torinskemu klubu, dosegel izjemne uspehe. Leta 1996 je na rimskem stadionu Olimpico z Juventusom osvojil Ligo prvakov, drugo v klubski zgodovini. V naslednjih sezonah je dodal še številne italijanske naslove prvaka in postal eno najbolj prepoznavnih imen svetovnega nogometa. Znan je bil predvsem po tehnično dovršenih zadetkih in značilnih strelih v zgornji kot, ki so jih navijači poimenovali kar "gol alla Del Piero".

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Prve ovire

Zdelo se je, da Del Pierova kariera poteka po načrtih in da je na poti, da postane eden najboljših, če ne celo najboljši nogometaš na svetu. Nato pa je prišlo leto 1998 in tekma proti Udineseju, na kateri je Italijan utrpel hudo poškodbo kolena, zaradi katere je izpustil velik del sezone. 

Odsoten je bil kar devet mesecev in mnogi so dvomili, da se bo še kdaj vrnil na najvišjo raven. A Del Piero ni obupal. Njegova vrnitev med najboljše ni bila preprosta, vendar je dokazal svojo vztrajnost in nogometno veličino. Leta 2001 je postal kapetan Juventusa. Skupaj z novo generacijo vrhunskih nogometašev je staro damo znova popeljal na vrh italijanskega nogometa.

Preberi še Italijanska nogometna afera

Nov udarec

Toda ravno v času, ko bi moral biti v zenitu svoje kariere, je Del Piera doletel nov udarec. Tokrat ne zaradi poškodb ali nogometnih sposobnosti, temveč zaradi dogajanja zunaj zelenic. Juventus se je namreč znašel v središču škandala Calciopoli in doživel enega najtežjih trenutkov v svoji zgodovini. Klub je bil kaznovan s selitvijo v Serie B, številni zvezdniki pa so ga zapustili.

Del Piero se je odločil ostati. Skupaj z Gianluigijem Buffonom, Davidom Trezeguetjem in Pavelom Nedvedom je pomagal Juventusu osvojiti Serie B in se že naslednjo sezono vrniti meditalijansko elito.

V tem obdobju je Del Piero za navijače bianconerov (beločrnih) postal veliko več kot le nogometaš – postal je sinonim za Juventus.

Preberi še VIDEO: Slovo legende Del Piera, Juventus sezono končal brez poraza

Ikona Juventusa in Italije

Toda v istem letu, ko je v klubski karieri doživljal ene najtežjih trenutkov, je v reprezentančnem dresu pisal epopejo svoje kariere. Leta 2006 je z Italijo osvojil naslov svetovnega prvaka in tako dopolnil svojo bogato nogometno zgodbo ter se za vedno zapisal med nesmrtne legende Juventusa in italijanskega nogometa.

Po vrnitvi Juventusa v Serie A je nadaljeval z odličnimi predstavami, medtem ko se je klub počasi, a vztrajno vračal na pota stare slave. Bolj ko se je bližal konec njegove kariere v Torinu, višje se je vzpenjal tudi Juventus. Najlepše slovo od črno-belega dresa ga je dočakalo v njegovi 19. sezoni v Torinu. V sezoni 2011/12 je Juve pod vodstvom Antonia Conteja neporažen osvojil naslov italijanskega prvaka. Za Del Piera je bil to šesti uradni naslov Serie A, čeprav sta mu bila dva naslova zaradi afere Calciopoli odvzeta. Bila je popolna pika na i skoraj dve desetletji dolgi zgodbi, polni zmag, razočaranj, zvestobe in nepozabnih trenutkov.

Alessandro Del Piero
Alessandro Del Piero
FOTO: AP

Po slovesu od Juventusa je nogometno pot nadaljeval še v Avstraliji in Indiji, preden je leta 2015 dokončno končal profesionalno kariero.

Alessandro Del Piero v dresu Juventusa: 
Sezone: 19, 
Nastopi, 705, 
Goli: 290.

Razlagalnik

Afera Calciopoli je bil velik nogometni škandal iz leta 2006, v katerem so odkrili vplivanje na sojenje in prirejanje rezultatov tekem v italijanski Serie A in Serie B. Zaradi tega je bil Juventus kaznovan z izpadom v nižjo ligo Serie B, odvzetimi naslovi prvaka in prepovedjo nastopanja, medtem ko so bili kaznovani tudi drugi vidni klubi, kot sta Lazio in AC Milan.

Vzdevek Stara dama za Juventus ima več možnih razlag, med katerimi je najbolj priljubljena ta, da beseda 'Juventus' v latinščini pomeni mladost, zato so navijači klub ironično poimenovali 'stara gospa'. Druga razlaga pa izhaja iz dejstva, da je bil klub ustanovljen že leta 1897 in je sčasoma postal eden najstarejših ter najbolj uglednih klubov v italijanskem nogometu.

Prosecco je svetovno znano italijansko belo peneče vino, ki izvira iz severovzhodne Italije, zlasti iz regij Benečija in Furlanija - Julijska krajina. Prideluje se predvsem iz grozdja sorte Glera, odlikuje pa ga svež, saden okus z aromami jabolk, hrušk in belega cvetja, zaradi česar je priljubljeno po vsem svetu kot osvežilna pijača ali aperitiv.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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