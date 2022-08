Manj kot 48 ur pred začetkom LaLige Barca ne ve, kdo bo lahko igral

Trije finančni manevri med letošnjim poletjem so Barceloni omogočili nakup petih okrepitev v skupni vrednosti okoli 150 milijonov evrov. A težava je nastopila, ko so vodilni možje v klubu španski LaLigi poslali dokumentacijo, v kateri so zaprosili za registracijo omenjenih igralcev pred začetkom nove sezone. Po pregledu dokumentov je vodstvo lige zavrnilo njihovo prošnjo. Če se finančni položaj kluba ne bo pravočasno izboljšal, Robert Lewandowski, Jules Kounde, Franck Kessie, Raphinha in Andreas Christensen ne bodo mogli nastopati v španski prvi ligi.

Laporta je obljubil, da bo Barcelona v primeru zavrnitve registracije igralcev uporabila še četrti finančni vzvod v letošnjem poletju. Po prodaji 25 odstotkov svojih televizijskih pravic v naslednjih 25 letih in prodaji dela multimedijskega oddelka Barca Studios naj bi zadnji korak bila prodaja 49 odstotkov licenčnega oddelka BLM. Znesek, ki bi ga prejeli ob uspešni prodaji zadnjega, naj bi zadovoljil stroge kriterije računovodij, ki jih zaposluje LaLiga.

Barcelona je sicer verjela, da so dosedanji koraki bili zadostni, ker naj bi za prodajo številnih pravic kluba prejela okoli 850 milijonov evrov. V ligi se s tem zneskom ne strinjajo, saj trdijo, da je 150 milijonov evrov tega zneska plačala Barcelona sama. Investitorjem Sixth Street je klub namreč prodal 25 odstotkov televizijskih pravic za naslednjih 25 let, pravice za 26. leto je nato Barcelona odkupila za znesek 150 milijonov evro. Ta postopek naj ne bi bil nezakonit, kljub temu pa računovodje LaLige tega zneska niso priznale med prihodke, saj so sredstva prispela iz Barceloninega računa.

Veliko težavo predstavlja dejstvo, da Barcelona do zdaj ni uspela občutno zmanjšati plač igralcev. Borba s Frankiejem de Jongom, kateremu je klub dolžan dobrih 17 milijonov evrov, se nadaljuje in vse bolj mogoča je prodaja omenjenega igralca. Poleg tega naj bi se klub z Gerardom Piquejem, Sergiom Busquetsom in Jordijem Albo dogovarjal o zmanjšanju njihovih plač. Omenjajo se tudi prodaje Memphisa Depaya, Pierra-Emericka Aubameyanga, Samuela Umtitija in Martina Braithwaita, vendar zanje na nogometni tržnici ne vlada veliko zanimanje, vsekakor pa zanje drugi klubi ne želijo odšteti visokih zneskov za odškodnine.