Angleški kapetan Harry Kane je na Instagramu po poročanju nemške tiskovne agencije dpa zapisal: "Vzponi in padci življenja! Seveda sem zelo razočaran zaradi te poškodbe, a kot vedno je to priložnost, da pokažem trdoživost in napredek na poti v leto 2027. Vrnil se bom svež in pripravljen na odločilni del sezone!" Kane se je poškodoval v kazenskem prostoru, ko je vanj grobo trčil branilec Kölna Joel Schmied. Ta je sicer prvi prišel do nizke podaje Michaela Oliseja, a je ob nadaljevanju giba pri zadnji vratnici silovito trčil v Kaneovo levo nogo.

Anglež se je zvijal od bolečin, vendar se je previdno postavil na noge in sprva poskušal nadaljevati igro. Kmalu je postalo jasno, da ne bo mogel ostati na igrišču, zato ga je po zdravniški oskrbi ob pomoči dveh fizioterapevtov zapustil šepaje. V Bayernu so po tekmi potrdili, da si je Kane strgal vez, zaradi česar bo po navedbah kluba "naslednjih nekaj mesecev odsoten z igrišč".