Manolas Suareza spomnil na enega najhujših porazov v zgodovini Barcelone

Še je živ spomin na četrtfinalni obračun Barcelone in Rome v Ligi prvakov iz sezone 2017/2018. 'Blaugrana' je prvo tekmo doma dobila s 4 : 1 in mnogi so bili mnenja, da je potnik v v polfinale že odločen. A sledil je epski preobrat Rome na Olimpicu. Sinovi volkulje so takrat slavili s 3 : 0 in napredovali na račun gola v gosteh. Eden od junakov rimskih navijačev je postal branilec Kostas Manolas, ki je v 82. minuti zabil odločilni zadetek na srečanju.

Grk je v tem prestopnem roku Rim zamenjal za Neapelj in bo v prihodnji sezoni eden od stebrov Napolijeve obrambe. Carlo Ancelotti nanj računa tudi v pripravljalnem obdobju, med katerim so se nogometaši iz Kampanije dvakrat pomerili tudi z Barcelono. Na drugi tekmi, prvo so prav tako dobili Katalonci, je kri nekoliko zavrela med Manolasom in Luisom Suarezom, ko je Grk Urugvajca na duhovit način spomnil na preobrat izpred dveh sezon. Barcelonin napadalec mu sicer ni ostal dolžan, saj se je kar dvakrat vpisal med strelce.