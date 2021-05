United z zmago pustil City na 'čakanju'

Tekmo Manchester Uniteda so z zanimanjem spremljali tudi pri mestnih tekmecih, Manchester Cityju. Nogometaši Cityja so namreč izgubili tekmo tega kroga proti Chelseaju (1:2) in tako še čakajo na potrditev naslova angleškega prvaka. To bi jim lahko uspelo, če bi mestni tekmec United v Birminghamu pri Aston Villi izgubil. To bi namreč pomenilo, da je City že neulovljiv na tabeli Premier League.

Varovanci Pepa Guardiole so sicer zbrali 80 točk po 35 odigranih tekmah. Rdeči vragi so morali zmagati ali vsaj remizirati, če so želeli ohraniti vsaj minimalne možnosti, da do konca prvenstva še ujamejo tekmeca. To jim je uspelo po preobratu v drugem polčasu, United je imel pred začetkom tekme 67 točk, ob zmagi v gosteh jih ima 70, v torek pa bodo že odigrali tekmo 36. kroga proti Leicestru.

Trener Ole Gunnar Solskjaer je United popeljal v finale Lige Evropa, v domačem prvenstvu pa imajo zagotovljeno mesto za nastope v Ligi prvakov v naslednji sezoni. Po prvem polčasu Unitedu ni kazalo dobro, edini gol je za Aston Villo v 24. minuti dosegel Bertrand Traore. Nogometaši Manchestra so izgubili žogo na svoji polovici, Traore pa se je izjemno znašel v kazenskem prostoru in z izjemnim strelom iz strani neubranljivo zadel zgornji kot vrat rdečih vragov.

V drugem polčasu pa je sledil hiter preobrat, v štirih minutah so gostje dosegli dva gola. V 50. minuti je Douglas Luizbrez potrebe napravil prekršek nad Paulom Pogbajem v kazenskem prostoru Ville in Bruno Fernandes je zanesljivo izvedel enajstmetrovko za izenačenje (1:1). V 56. minuti pa so bili rdeči vragi že v prednosti, gol je dosegel Mason Greenwood (1:2). V zaključku tekme je izid povišal Edinson Cavani v 87. minuti, domači pa so ostali le z deseterico, ko je drugi rumeni karton dobil Ollie Watkinsv 89. minuti. Na lestvici tako ni sprememb, City ostaja v vodstvu, drugi je United, razlika ostaja 10 točk.