Maracana bo vendarle ostala Maracana

Potem ko so v Braziliji prejšnji mesec odločili, da bodo slavni nogometni stadion Maracana poimenovali po še bolj slavnem nogometašu Peleju, so zdaj ta načrt spremenili. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, so v Riu de Janeiru zdaj ustavili predlog preimenovanja stadiona.

icon-expand Stadion Maracana v Rio de Janeiru. FOTO: AP Lokalne oblasti v Riu de Janeiru so marca odobrile spremembo imena stadiona Maracana, ki naj bi se po novem imenoval po Peleju oziroma s polnim imenom stadion Edson Arantes do Nascimento - Rei Pele. Maracana je sicer neuradno oziroma bolj znano poimenovanje stadiona, ki se je doslej uradno imenoval stadion Mario Filho, po novinarju, ki je bil med glavnimi pobudniki gradnje tega objekta. A navijači po vsem svetu ga poznajo preprosto kot Maracano. Po pojasnilih lokalnih oblasti so se za preimenovanje odločili zaradi počastitve trikratnega svetovnega prvaka in enega najbolj prepoznavnih športnikov Brazilije, ki je na tem stadionu leta 1969 dosegel tudi jubilejni 1000. gol v karieri. A že takrat je napovedana sprememba imena sprožila burne odzive. Nasprotovali so ji predvsem člani družine Maria Filha, pa tudi številni prebivalci Ria. Zdaj bodo očitno pobudniki stopili korak nazaj. Kot poroča AFP, je poslanec Andre Ceciliano, ki je predlagal spremembo imena, zdaj pozval guvernerja Claudia Castra, naj predloga vendarle ne podpre. "Moj predlog je bil preprosto izraz spoštovanja do Peleja, kralja nogometa in najboljšega igralca vseh časov. Maracana pa bo vedno ostala Maracana," je dejal Ceciliano. Po poslančevi prvotni pobudi naj bi sprememba imena veljala samo za stadion, celoten športni kompleks v okolici objekta, ki je gostil tudi finale nogometnih SP v letih 1950 in 2014 ter odprtje olimpijskih iger 2016, pa bi obdržal sedanje ime. icon-expand