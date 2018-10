Maradona dobil odgovor s Camp Noua: 'Messi je bil vedno vzor'

Ostre izjave na račun rojaka Lionela Messija so Diega Maradono spet izstrelile v svetovno nogometno orbito. Legendarnemu Argentincu, ki zdaj vodi mehiški klub Dorados, je uspelo izzvati reakcijo tudi iz vrst nekdanjih delodajalcev s Camp Noua, kjer so stopili v bran Messiju, ki je zanje "najboljši vseh časov".

Messi proslavlja enega od golov na tekmi Lige prvakov s Tottenhamom. FOTO: AP

"Vsak komentar na besede Maradone o najboljšem nogometašu vseh časov je odveč, mislim, da že sam ton pove dovolj, mi pa smo vedno branili Messija, ki je bil kot nogometaš vedno vzor tako na kot izven igrišč," je bil oster Vives, ki je s tem zelo neposredno namignil na vse prej kot bleščeče zasebno življenje Maradone. 'Možnost slovesa le še anekdota'

Vives je na dan 14. obletnice Messijevega prvega (uradnega) nastopa v članski ekipi še zanikal govorice, da naj bi Barca pripravljala novo pogodbo svojemu kapetanu, saj da so bili ob zadnjem podpisanem dogovoru zadovoljni vsi vpleteni. Po Španiji so se namreč razširile govorice, da bi lahko Messi, ki ima podpisano pogodbo do leta 2021, že leto prej zapustil katalonski ponos brez odškodnine ‒ a le v primeru, če bi prestopil h kateremu od klubov, ki ne spadajo med najmočnejše v Evropi in svetu. MESSI3 "Zelo uživa v svoji vlogi, lahko vidite, kako se počuti na igrišču in izven njega v vlogi kapetana. Ta informacija, ki je govorila o možnosti, da bi lahko odšel zastonj, je danes samo še anekdota,"je dodal Vives.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Dokaz, da ima rad svoje ljudi, mesto in klub

Nekaj zelo odmevnih izjav naj bi v zadnjem času podal tudi lastnik Manchester Cityja šejk Mansour bin Zajed Al Nahjan, ki naj bi Argentincu neuspešno ponujal kar trikrat višjo plačo na Otoku. Sinje modri so informacije, ki so se razširile po družbenih omrežjih, sicer hitro zanikali.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke