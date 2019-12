Maradona izbral najboljšega v zgodovini in presenetil prav vse

Diego Armando Maradonaje v pogovoru za TyC Sports po nekaj napornih tednih oziroma mesecih, ki jih je preživel na klopi prvoligaša Gimnasie iz La Plate, spet pokazal svoj stari, navihani obraz. Legendarna argentinska desetica se je v zadnjem intervjuju razgovorila tudi o ljubezni do košarke. Maradona se le ob redko katerem športniku razneži tako, kot se razneži v primeru nedavno upokojenega Emanuela Ginobilija, ki ga je za nameček postavil v sam vrh argentinskega športa.

"Manu ... Nad vsemi je Manu. Menim, da je najboljši športnik v zgodovini Argentine. A res je, da mu je za petami nekdo, ki je igral z desetico," je v smehu dejal Maradona in seveda namignil nase. V sproščenem pogovoru je 59-letni nekdanji član Boce Juniors, Barcelone, Seville, Napolija in Newell's Old Boysov razkril tudi, da nikoli ni spoznal košarkarja Michaela Jordana in igralca golfa Tigerja Woodsa.