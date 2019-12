Maradona je predlagal Pochettina, pri Boci so se odločili za Russa

Russo si obeta, da bo ponovil dosežek iz leta 2007, ko je Boco popeljal do zmage v pokalu Libertadores. "Vedno sem upal, da se bom vrnil v Boco. Številni trenerji, ki so klub popeljali do zmage v pokalu, so imeli to srečo, da so se lahko vrnili. Vedel sem, da se bo tudi meni pokazala priložnost. To je pravi trenutek in moja velika priložnost," je ob podpisu pogodbe zatrdil Russo, ki se je v Buenos Aires preselil iz Peruja, tam je v 2019 vodil tako Alianza Limo kot Cerro Porteno. Slednjega je Russo popeljal do četrtfinala pokala Libertadores, kjer jim je načrte prekrižal prav River Plate.