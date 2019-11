Maradona nad družino: Ničesar ne bom zapustil, vse bom daroval

'Vse bom daroval!' "Živjo. Želim vam povedati, da niti slučajno ne umiram. Povsem sem miren, ker delam. Zelo me je bolel poraz z Estudiantesom, toda ne vem, kaj je želela povedati Gianinna ali kako si je razlagala reči, ne vem," je na Instagramu umirjeno začel Maradona in nato eksplodiral.

"Vem, da jih takrat, ko se nekdo stara, bolj kot to, kar počneš v tem trenutku, skrbi tvoja zapuščina. Mene ne ... Vsem sporočam, da jim ne bom zapustil ničesar! Da bom vse daroval! Vse, kar sem v življenju zaslužil, bom daroval! Tako da kar naj še naprej govorijo o tem, kdaj bom umrl. Zelo sem zdrav. Zelo sem zdrav. Hvala,"je pristavil v posnetku, ki ga je opremil z besedami: "Bolj živ kot kadarkoli ... In še naprej čakam, da mi vrnejo vse, kar je moje."

Nekdanja žena ga vabi na sodišče

Da je pranje umazanega perila v javnosti še bolj dramatično, je z objavo na družbenih omrežjih poskrbela njegova nekdanja žena Claudia Villafane.

"Glede na to, da imaš jajca, da objaviš video na tvojem Instagramu in govoriš o najini hčeri, pričakujem, da jih boš imel tudi jutri, da se boš pojavil na sodišču, glede na to, da tega do sedaj še nikoli nisi storil," je zapisala Villafanejeva, ki je v svoji objavi označila Maradono in njegovega odvetnika Matiasa Morlo, poleg njiju pa še svoja pravna zastopnika, odvetnika Fernanda Burlandain odvetnico Elbo Marcovecchio.